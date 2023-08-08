Украинская авиакомпания хочет возобновить полеты в ЕС: назван аэропорт

Авиаперевозчик готов возобновить полеты за границу из аэропорта города Ужгород. Для рейсов он будет использовать самолеты Ан-148, владельцем которых является кипрская компания, попавшая под санкции.

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Авиакомпания Air Ocean Airlines готова возобновить полеты из Украины в ЕС. Об этом сообщил директор авиаперевозчика Вячеслав Герига, передает avianews.com.

Он отметил, что авиакомпания могла бы возобновить полеты из аэропорта города Ужгород, который расположен вплотную к словацкой границе, в результате чего после взлета самолет сразу попадает в воздушное пространство Словакии. В частности, Air Ocean Airlines готова привлечь два разработанных в Украине самолета Ан-148, их использовали до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Аэропорт Ужгород находится у подножия Карпатских гор со стороны Словакии и относительно защищен со стороны востока. Взлетно-посадочная полоса имеет размеры 2038 на 40 метров, что достаточно для безопасного выполнения взлетов и посадок на самолетах Ан-148-100Е", — говорилось в сообщении авиакомпании, направленного украинским властям.

По словам Гериги, авиакомпания готова работать за рубежом на условиях мокрого лизинга, если не позволят открыть аэропорт в Ужгороде. Таким образом Air Ocean Airlines может сдавать самолеты и экипаж в аренду другим авиаперевозчикам. В частности, так сейчас работают украинские авиакомпании SkyUp, "Роза Ветров", Skyline Express.

В издании рассказали, что самолеты Ан-148 были сделаны кипрской компанией Cyprus Aircraft Leasing 2 в партнерстве с Украиной на авиазаводе в Воронеже, Россия. Самолеты привезли в Украину в 2021 году. После восстановления их летной способности авиакомпания Air Ocean Airlines начала их использовать для внутренних рейсов. Однако 12 мая 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против компании Cyprus Aircraft Leasing 2 — произошло блокирование активов. Тогда как Герига заявил, что Air Ocean Airlines готова арендовать Ан-148 у государства после завершения процедуры их национализации. В частности, авиакомпания готова помочь ГП Антонову в проведении импортозамещения российских комплектующих в Ан-148.

Напомним, в июле исполнительный директор компании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что авиакомпания может возобновить авиарейсы из Киева и Львова до конца года. Тогда как в апреле в Ryanair заявили о намерении вернуться в Украину через две недели после окончания войны. В частности, авиакомпания планирует создать 30 маршрутов на территории Украины и расположить 12 баз в течение 12 месяцев после возвращения.