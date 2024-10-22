В Украине выдали разрешение на авиарейсы из Львова и Киева: возможны ли перелеты во время войны

Украинская компания получила разрешение на 14 авиарейсов еженедельно. Самолеты могут взлетать в Киеве и Львове, а садиться в Праге. Назначение первых международных рейсов во время вторжения РФ — перевозка не пассажиров, а грузов.

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Государственная авиационная служба Украины (ГАСУ) выдала разрешение на авиаперелеты, которые могут осуществляться из Киева и Львова. На третий год полномасштабной войны в небе над Украиной могут осуществляться по семь международных рейсов еженедельно. Самолеты будут лететь в Прагу. О деталях решения ведомства написали на портале "Крылья", а о реальной возможности вылетов из Украины сообщила пресс-служба "Новой почты" в комментарии "Громадському".

Информация о частичном восстановлении международного авиационного сообщения появилось на портале днем 22 октября. Указано, что ГАСУ издала приказ о предоставлении прав на эксплуатацию воздушных линий. Разрешение получило ООО "Супернова эрлайнз". Разрешено осуществлять суммарно 14 рейсов в неделю: семь — по маршруту Львов-Прага и еще семь — Киев-Прага. Рейсы начнутся с 1 ноября, срок действия — бессрочно, указано в документе, который обнародовали журналисты.

Документ с разрешением на полеты опубликован на бланке ГАСУ, номера нет, резолюции председателя Александра Бильчука также нет.

Авиаперелеты в Украине — решение ГАСУ о самолетах Фото: wing.com.ua Авиаперелеты в Украине — решение ГАСУ о Супернова Эрлайнз Фото: wing.com.ua

"Громадське" получило комментарий относительно полетов от пресс-секретаря компании "Новая почта" Марины Азизовой. Пресс-секретарь объяснила, что речь идет о техническом разрешении и пока самолеты не будут летать в Киев и Львов. Главная цель такого решения — начать работать сразу после того, как воздушный прострел над Украиной откроют. На сегодня работа будет вестись исключительно в границах ЕС, услышали журналисты.

Авиаперелеты в Украине — детали

На портале ГАСУ можно отыскать информацию о "Супернова эрлайнз". На странице разрешений на эксплуатацию воздушных линий написано, что компания получила лицензию 26 января 2023 года в соответствии с приказом №71. Самолеты не будут заниматься пассажирскими перевозками, а будут специализироваться на "перевозке опасных грузов и опасных отходов воздушным транспортом".

Между тем о компании, которая получила разрешение на авиаполеты во время войны, 18 сентября написали в Telegram-канале "Новой почты". Пресс-служба сообщила, что состоялся первый рейс на собственном грузовом самолете Боинг 737-800SF с регистрационными номерами UR-NPA. Боинг принадлежит авиакомпании Supernova, которая будет заниматься регулярными перевозками, начиная с зимы 2024 года. На мониторинговом портале Flightradar24 пока нет данных о полетах над Украиной, которые прекратились накануне российского вторжения 22 февраля 2022 года.

Отметим, в марте 2024 года тогдашний представитель Офиса президента Андрей Сибига (в сентябре стал главой МИД) описал условия, которые нужны для восстановления авиасообщения. Чиновник заявил, что это сложный вопрос и в правительстве над ним работают. Между тем авиаэксперты, с которыми пообщался Фокус, отметили, что сначала следует решить вопрос безопасности, который можно реализовать при поддержке западных партнеров. После этого следует проверить взлетные полосы, вернуть персонал, получить определенные сертификаты, договориться со страховыми компаниями. Кирилл Новиков, основатель проекта SkyDoctor, пояснил, что есть шанс восстановить объемы авиасообщения до уровня 2021 года.

Напоминаем, в сентябре РФ пожаловалась, что Украина могла получить средства противовоздушной обороны от Армении. Ранее президент Владимир Зеленский сравнил открытие украинских аэропортов с открытием "зернового коридора".