Полеты возобновятся: что нужно для открытия аэропортов и авиарейсов в Украине

Война разрушает авиационную инфраструктуру и ставит украинские авиакомпании на грань выживания. Каковы перспективы для восстановления украинской гражданской авиации.

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Если воспользоваться сервисом, который позволяет отслеживать онлайн полеты самолетов, можно увидеть, как авиация обходит стороной украинское воздушное пространство (см. скриншот). Ведь после вторжения России с 24 февраля 2022 года авиасообщение Украины с миром стоит на паузе. Работает только военная авиация.

[ + – ] Сервис, который отслеживает онлайн полеты самолетов, показывает, как авиация обходит стороной украинское небо Фото: Скриншот

В обзоре Фокуса "Открыть небо. Как и когда авиакомпании снова полетят из украинских аэропортов" опрошенные эксперты сделали предположение, что полеты в Украину гражданской авиации восстановятся в течение 6-12 месяцев. Однако, для этого сначала необходимо получить разрешение от соответствующих инстанций.

Андрей Гук, эксперт по авиационному праву, партнер юридической фирмы "Анте", в числе органов, которые работают во взаимодействии по вопросам использования воздушного пространства, называет СНБО, президента, правительство, Украэрорух, Госавиаслужбу и Генштаб ВСУ.

Однако, по мнению Кирилла Новикова, основателя проекта SkyDoctor, участника Львовского оборонного кластера, единственная организация, которая фактически может дать разрешение на открытие воздушного пространства — ВСУ, а точнее, успешные действия украинской армии по деоккупации Украины. Эксперт подчеркивает, что без четких гарантий со стороны сил ПРО Европы и ПВО Украины думать о возобновлении полетов было бы преждевременно.

Однако, в Мининфраструктуры рассматривают возможность открытия воздушного коридора в случае предоставления гарантий безопасности от международных партнеров, в частности — ООН. Аналогичным образом действует так называемый зерновой коридор, по которому осуществляется безопасный экспорт украинского зерна морскими судами. В качестве первого аэропорта, откуда начнут выполняться авиарейсы, в Мининфраструктуры рассматривают Львовский аэропорт. Для уточнения подробностей Фокус направил запрос в Министерство инфраструктуры Украины, но по состоянию на 6 октября ответы не поступили.

Впрочем, даже при условии открытия неба возобновление полетов гражданской авиации не произойдет одномоментно. По словам Андрея Гука для этого будет необходимо предпринять следующие шаги:

проинспектировать состояние аэродромов, взлетных полос и терминалов

восстановить необходимый персонал

пройти сертификационные процедуры

В свою очередь авиаперевозчикам предстоит:

вернуть к работе персонал и воздушные суда

договориться с лизингодателями и страховыми компаниями

"Восстановление украинской авиации станет настоящим чудом и прецедентом, который будут изучать. Но, зная, какие люди работают в этой области, я убежден, что восстановление будет", — выражает надежду Андрей Гук. Вместе с тем эксперт предупреждает, что восстановление пассажирских авиаперевозок в Украине может быть медленным, тяжелым, потребует много ресурсов и поддержки со стороны государства.

В свою очередь Кирилл Новиков выражает надежду, что при наличии гарантий безопасности украинская гражданская авиация уже через полгода сможет вернуться к показателям середины 2021 года. В подтверждение этому эксперт приводит аргумент, что после приостановки полетов из-за пандемии Covid19 Украина возобновила полеты едва ли не лучшими темпами в Европе.

Тем временем украинские авиакомпании мечтают о небе над Украиной. "Мы готовы вернуться, как только это будет возможно. Команда, самолеты – все готово. Мы стремимся, как можно скорее, снова летать в украинском небе", — заверили Фокус в компании SkyUp.

Ранее Фокус сообщал, что пассажирский авиалайнер Wizz Air 13 сентября 2022 года эвакуировали из аэропорта Львова.

Также Фокус объяснял, почему в Украине действует запрет на полеты квадрокоптеров.