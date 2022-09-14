Застрял на полгода: из Украины впервые с апреля вылетел гражданский самолет

Авиалайнер Wizz Air 13 сентября вылетел из Львова и приземлился в польском Катовице.

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Вчера впервые с апреля этого года из Украины вылетел гражданский авиалайнер. Об этом сообщил директор по коммуникациям компании по отслеживаю полетов Flightradar24 Ян Печеник, пишет CNN.

Как уточняется, самолет Wizz Air на несколько месяцев из-за военных действий застрял в Украине, однако 13 сентября вылетел из Львова и приземлился в аэропорту польского города Катовице.

"Мы можем подтвердить, что вчера A320 HA-LWS вылетел из Львова в Катовице", – прокомментировал Печеник журналистам.

Также сообщается, что точное время вылета авиалайнера неизвестно, так как он включил транспондер – передатчик, используемый для идентификации авиадиспетчером воздушного судна, – только после пересечения польской границы. Вероятно, это было сделано в целях безопасности, считают в Flightradar24.

Хотя Airbus A320 зарегистрирован на Wizz Air, Печеник не смог подтвердить, эксплуатирует ли его перевозчик.

CNN также обратился за комментарием к компании Wizz Air, но пока не получил ответа.

По информации Flightradar24, в Киев все еще находится три самолета Wizz Air с венгерской регистрацией.

Несмотря на заявления Печеника, на сайте Flightradar24 в графе о статусе рейса A320 HA-LWS информации нет.

[ + – ] Статус для рейса A320 HA-LWS на сайте Flightradar24 не указан.

Аэропорт во Львове готов возобновить работу, нужны гарантии безопасности

Министерство инфраструктуры Украины проинформировало, что готово возобновить работу аэропорта во Львове в том случае, если получит гарантии безопасности от Запада. В настоящее время неизвестно, как именно они будут организованы.

"Мы рассматриваем Львовский аэропорт как первый [который возобновит работу]. Я надеюсь, что он начнет работу, когда мы получилим гарантии от международных партнеров, от ООН, как это было с Черноморской зерновой инициативой", – заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков на 17 ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии YES.

По его словам, основное препятствие для возобновления гражданских рейсов – вопросы безопасности, а не технические проблемы.

Напомним, в начале августе стало известно, что компания Wizz Air Abu Dhabi, дочерняя компания известного венгерского лоукостера, готова возобновить полеты из Абу-Даби в Москву. На сайте появились билеты на рейсы, начиная с 3 октября.

Однако позже, после обрушившейся на компанию волны критики, Wizz Air отказался от этой идеи.