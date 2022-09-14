Застряг на пів року: з України вперше з квітня вилетів цивільний літак

Авіалайнер Wizz Air 13 вересня вилетів зі Львова та приземлився у польському Катовіце.

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Вчора вперше із квітня цього року з України вилетів цивільний авіалайнер. Про це повідомив директор з комунікацій компанії з відстеження польотів Flightradar24 Ян Печеник, пише CNN.

Як уточнюється, літак Wizz Air на кілька місяців через воєнні дії застряг в Україні, проте 13 вересня вилетів зі Львова і приземлився в аеропорту польського міста Катовіце.

"Ми можемо підтвердити, що вчора A320 HA-LWS вилетів зі Львова до Катовіце", — прокоментував Печеник журналістам.

Також повідомляється, що точний час вильоту авіалайнера невідомий, оскільки він увімкнув транспондер — передавач, який використовується для ідентифікації авіадиспетчером повітряного судна — лише після перетину польського кордону. Ймовірно, це було зроблено з метою безпеки, вважають у Flightradar24.

Хоча Airbus A320 зареєстрований на Wizz Air, Печеник не зміг підтвердити, чи експлуатує його перевізник.

CNN також звернувся за коментарем до компанії Wizz Air, але поки що не отримав відповіді.

За інформацією Flightradar24, у Києві все ще перебувають три літаки Wizz Air з угорською реєстрацією.

Незважаючи на заяви Печеніка, на сайті Flightradar24 у графі про статус рейсу A320 HA-LWS інформації немає.

[ + – ] Статус для рейсу A320 HA-LWS на сайті Flightradar24 не вказано.

Аеропорт у Львові готовий відновити роботу, потрібні гарантії безпеки

Міністерство інфраструктури України поінформувало, що готове відновити роботу аеропорту у Львові у тому випадку, якщо отримає гарантії безпеки від Заходу. Наразі невідомо, як саме вони будуть організовані.

"Ми розглядаємо Львівський аеропорт як перший [який відновить роботу]. Я сподіваюся, що він розпочне роботу, коли ми отримаємо гарантії від міжнародних партнерів, від ООН, як це було з Чорноморською зерновою ініціативою", — заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков на 17 щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії YES.

За його словами, основною перешкодою для відновлення цивільних рейсів є питання безпеки, а не технічні проблеми.

Нагадаємо, на початку серпня стало відомо, що компанія Wizz Air Abu Dhabi, дочірня компанія відомого угорського лоукостера, готова відновити польоти з Абу-Дабі до Москви. На сайті з'явилися квитки на рейси починаючи з 3 жовтня.

Однак пізніше, після хвилі критики, що звалилася на компанію, Wizz Air відмовився від цієї ідеї.