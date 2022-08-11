Перемогли комерційні інтереси. Wizz Air відновить польоти в Росію з 3 жовтня, — CNN

В авіакомпанії пояснюють своє рішення великим попитом пасажирів.

Wizz Air Abu Dhabi, дочірня компанія відомого угорського лоукостера, оголосила про відновлення польотів із Абу-Дабі в Москву. Квитки на ці рейси доступні з 3 жовтня, повідомляє CNN. Wizz Air володіє 49% акцій цього підприємства, контрольний пакет акцій у розмірі 51% належить державній еміратській компанії ADQ.

"Wizz Air Abu Dhabi — національний перевізник ОАЕ, який працює відповідно до національних правил і політиків ОАЕ, — сказано в пресрелізі компанії. — Авіакомпанія відновлює польоти в Москву, щоб задовольнити попит пасажирів, які бажають вилетіти в Росію зі столиці ОАЕ. Всі національні авіалінії ОАЕ наразі виконують прямі рейси в Росію".

При цьому в прес-релізі сказано, що Wizz Air Hungary і Wizz Air UK в даний час не виконують рейси в Росію, оскільки польоти в РФ із Великобританії та ЄС заборонені.

Ризикований крок

CNN нагадує, що літаки Wizz Air Abu Dhabi почали літати в Москву в грудні 2021 року, після російського вторгнення в Україну рейси скасували.

Їхнє відновлення може вдарити по іміджу бренду, вважає кризовий PR-консультант Марк Борковський. Він упевнений, що конкуренти Wizz уважно стежитимуть за цим кейсом. Консультант зазначає, що війна, що триває, перевіряє на міцність рішучість деяких брендів підтримувати боротьбу з агресором, приєднавшись до санкцій.

"Чеснота поступається місцем комерції", — говорить Борковський.

Проте Борковський вважає рішення Wizz Air Abu Dhabi ризикованим, оскільки компанія може стати об'єктом серйозної критики.

Нагадаємо, наприкінці березня авіакомпанія Wizz Air відкрила продаж квитків на рейси з Москви, запропонувавши клієнтам рейси з "Внуково" в Будапешт, Дебрецен і Абу-Дабі.

У квітні лоукостер WizzAir відкрив продаж квитків із деяких українських аеропортів, починаючи з 4 липня. У системі бронювання лоукостера були вказані рейси зі Львова, Києва й Одеси в різні європейські країни, наприклад, у Польщу, Литву, Італію, Велику Британію. Жоден рейс не був здійснений. Наразі бронювання квитків на рейси з українських аеропортів недоступне.