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Україна

Повірили в перемогу. WizzAir продає квитки з України

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WizzAir, лоукостер, авіаперевезення
Компанія WizzAir відкрила продаж квитків із Києва, Одеси та Львова

Лоукостер планує почати літати з українських міст із 4 липня.

Угорський лоукостер авіакомпанія WizzAir відкрила продаж квитків із деяких українських аеропортів, починаючи з 4 липня. У системі бронювання лоукостера вказані рейси зі Львова, Києва й Одеси до різних європейських країн, наприклад, у Польщу, Литву, Італію, Велику Британію.

WizzAir, лоукостер, авіаперевезення
На сайті лоукостера можна знайти квитки на різні дати, починаючи з 4 липня

На деякі напрямки квитки вже розкупили. Цінова політика WizzAir залишається такою самою, як і до російського нападу на Україну: квитки на деякі напрямки коштують приблизно 300 грн.

Нагадаємо, у лютому напередодні російського вторгнення багато авіакомпаній почали відмовлятися від здійснення рейсів в Україну. Першою від рейсів на цьому напрямку відмовилася авіакомпанія KLM, яка перестала літати в українські аеропорти 12 лютого.

"Вибір безпечних та оптимальних маршрутів — невід'ємна частина нашої повсякденної практики. KLM щоденно відстежує та оцінює ситуацію в Україні. З 2014 року не літаємо над східними областями України та Кримом. Також нещодавно було ухвалено рішення не залишати наш екіпаж на ніч у Києві, а негайно летіти назад", — пояснив прессекретар компанії KLM Мар'ян Роземеєр.

Потім так само вчинили й інші найбільші авіакомпанії, наприклад, німецька Lufthansa перестала літати в Україну з 21 лютого. Про причини у компанії не повідомили, але заявили, що постійно спостерігають за ситуацією навколо України.