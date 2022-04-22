Поверили в победу. WizzAir продает билеты из Украины

Лоукостер планирует начать летать из украинских городов с 4 июля.

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Венгерский лоукостер авиакомпания WizzAir открыла продажу билетов из некоторых украинских аэропортов, начиная с 4 июля. В системе бронирования лоукостера указаны рейсы из Львова, Киева и Одессы в различные европейские страны, например, в Польшу, Литву, Италию, Великобританию.

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[ + – ] На сайте лоукостера можно найти билеты на разные даты, начиная с 4 июля

На некоторые направления билеты уже раскупили. Ценовая политика WizzAir остается такой же, как и до российского нападения на Украину: билеты на некоторые направления стоят около 300 грн.

Напомним, в феврале накануне российского вторжения многие авиакомпании стали отказываться от выполнения рейсов в Украину. Первой от рейсов на этом направлении отказалась авиакомпания KLM, которая перестала летать в украинские аэропорты 12 февраля.

"Выбор безопасных и оптимальных маршрутов — неотъемлемая часть нашей повседневной практики. KLM ежедневно отслеживает и оценивает ситуацию в Украине. С 2014 года не летаем над восточными областями Украины и Крымом. Также недавно было принято решение не оставлять наш экипаж на ночь в Киеве, а немедленно лететь обратно", — пояснил пресс-секретарь компании KLM Марьян Роземейер.

Затем также поступили и другие крупнейшая авиакомпании, к примеру, немецкая Lufthansa перестала летать в Украину с 21 февраля. О причинах в компании не сообщили, но заявили, что постоянно наблюдают за ситуацией вокруг Украины.