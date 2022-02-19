Авиакомпании Lufthansa и Austrian Airlines приостонавливают полеты в Украину

Рейсы не будут совершаться из и в Украину до конца февраля.

Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa приостанавливает свои рейсы в Украину с 21 по 28 февраля. О причинах приостановки в компании не сообщили, но заявили, что постоянно наблюдают за ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщили на сайте авиакомпании Lufthansa.

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"Lufthansa постоянно отслеживает ситуацию и примет решение о дальнейших рейсах позже", — написал авиаперевозчик.

По данным французского информационного агентства "AFP News Agency", рейсы авиакомпании не будут летать в Киев и Одессу.

Кроме того, австрийская авиакомпания Austrian Airlines в комментарии для российского информационного агентства "ТАСС" сообщила, что также временно прекращает полеты из и в Украину. Самолеты не будут летать с 20 февраля до конца месяца.

"Да, мы тоже приостанавливаем полеты в Киев и Одессу до конца текущего месяца", — сказала представительница авиакомпании.

По ее словам, авиаперевозчик постоянно отслеживал ситуацию вокруг Украины. Однако окончательное решение о прекращении полетов в Украину приняли после предупреждения о воздержании от поездок в Украину от Министерства иностранных дел Австрии. Документ был выпущен в субботу, 19 февраля. Одноко предупреждение не касается 4 западных регионов Украины: Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновецкой областей.

Представительница австрийской авиакомпании добавила, что запрет начнет действовать в воскресенье, 20 февраля, но в этот день будут организованны несколько рейсов, чтобы людям удалось вернуться в свои страны без проблем. После этого все полеты из и в Украину прекратятся.

Напомним, 13 февраля стало известно, что из-за угрозы вторжения России в Украину владельцы самолетов требовали вернуть их в ЕС. Украинская авиакомпания SkyUp заявляла, что из-за риска боевых действий в Украине ряд страховых компаний предупредили украинские авиалинии о прекращении страховки взятых в лизинг самолетов. Авиакомпания добавила, что 13 февраля лизингодатель в Ирландии запретил вход в украинское воздушное пространство. Поэтому самолет, который летел из Португалии в Украину, вынужден был сесть в столице Молдовы Кишиневе.

Украинская компания МАУ 14 февраля получила официальное сообщение об отказе в страховании самолетов в небе над Украиной. Авиакомпания утверждает, что 5 из 25 самолет будет вынуждена вернуть лизингодателям. Это также связано с угрозой нападения России на Украину.

12 февраля авиакомпания KLM заявила о прекращении полетов в Украину. Авиаперевозчик объяснил свое решение обеспечением безопасности полетов и добавил, что в 2014 прекратил летать в небе над Донбассом.