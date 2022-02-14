МАУ получила официальное сообщение об отказе страхования самолетов в небе Украины

Украинская авиакомпания подтвердила, что 5 из 25 ее самолетов придется вернуть лизингодателям.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины (МАУ) получила официальное уведомление от страховых компаний о том, что из-за угрозы вторжения РФ в Украину, они прекращают страховать самолеты, курсирующие в воздушном пространстве нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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В МАУ также подтвердили информацию о возвращении пяти самолетов, взятых в лизинг (оренду), из-за прекращения их страхования. Остальные суда, сказано в сообщении, остаются в распоряжении компании.

"МАУ по требованию лизингодателей отправляет 5 самолетов Boeing 737-800 в Испанию при сохранении других воздушных судов во флоте компании. Кроме этого 2 самолета авиакомпании отправляются на плановое техническое обслуживание двигателей в Белград", — сказано в сообщении.

Также в компании добавили, что пассажиры могут бесплатно изменить дату вылета при наличии оригинального тарифа, воспользовавшись онлайн сервисом "Управление бронированием".

Отметим, что до отзыва самолетов по требованию собственников в состав флота МАУ входило 25 авиалайнеров различных модификаций, из них 13 Boeing-737-800.

Как ранее сообщал Фокус, в СМИ появилась информация о том, что из-за отказа страховых компаний покрывать риски при полетах над Украиной, МАУ начала массово возвращать самолеты лизингодателям по их требованию. Сообщалось, что авиакомпания уже отправила 5 судов Boeing 737-800 с регистрациями UR-PSP, UR-PSZ, UR-PSO, UR-PSX, UR-PSQ.

Всего, по данным СМИ, лизингодатели потребовали вернуть 23 самолета из трех авиакомпаний Украины — МАУ, SkyUp и Bees Airline.

Напомним, что Правительство Украины выделило из резервного фонда госбюджета 16,6 млрд гривен для гарантии бесперебойных полетов в воздушном пространстве Украины.