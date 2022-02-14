МАУ отримала офіційне повідомлення про відмову страхування літаків у небі України

Українська авіакомпанія підтвердила, що 5 із 25 її літаків доведеться повернути лізингодавцям.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України (МАУ) отримала офіційне повідомлення від страхових компаній про те, що через загрозу вторгнення РФ в Україну вони припиняють страхувати літаки, що курсують у повітряному просторі нашої країни. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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У МАУ також підтвердили інформацію про повернення п'яти літаків, взятих у лізинг (оренду) через припинення їх страхування. Інші судна, сказано в повідомленні, залишаються у розпорядженні компанії.

"МАУ на вимогу лізингодавців відправляє 5 літаків Boeing 737-800 в Іспанію за умов збереження інших повітряних суден у флоті компанії. Крім цього 2 літаки авіакомпанії відправляються на планове технічне обслуговування двигунів у Белград", — сказано в повідомленні.

Також у компанії додали, що пасажири можуть безкоштовно змінити дату вильоту за наявності оригінального тарифу, скориставшись онлайн сервісом "Управління бронюванням".

До відкликання літаків на вимогу власників до складу флоту МАУ входило 25 авіалайнерів різних модифікацій, з них 13 Boeing-737-800.

Як раніше повідомляв Фокус, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що через відмову страхових компаній покривати ризики під час польотів над Україною, МАУ почала масово повертати літаки лізингодавцям на їхню вимогу. Повідомлялося, що авіакомпанія вже відправила 5 суден Boeing 737-800 із реєстраціями UR-PSP, UR-PSZ, UR-PSO, UR-PSX, UR-PSQ.

Загалом, за даними ЗМІ, лізингодавці вимагали повернути 23 літаки з трьох авіакомпаній України — МАУ, SkyUp і Bees Airline.

Нагадаємо, що Уряд України виділив із резервного фонду держбюджету 16,6 млрд гривень для гарантії безперебійних польотів у повітряному просторі України.