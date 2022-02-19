Авіакомпанії Lufthansa та Austrian Airlines припиняють польоти в Україну

Рейси не будуть здійснюватися з та в Україну до кінця лютого.

Найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa призупиняє свої рейси в Україну з 21 по 28 лютого. Про причини призупинення в компанії не повідомили, але заявили, що постійно спостерігають ситуацію навколо України. Про це повідомили на сайті авіакомпанії Lufthansa.

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"Lufthansa постійно відслідковує ситуацію і ухвалить рішення про подальші рейси пізніше", — написав авіаперевізник.

За даними французького інформаційного агентства "AFP News Agency", рейси авіакомпанії не літатимуть до Києва та Одеси.

Крім того, австрійська авіакомпанія Austrian Airlines в коментарі для російського інформаційного агентства "ТАСС" повідомила, що також тимчасово припиняє польоти з та в Україну. Літаки не літатимуть з 20 лютого до кінця місяця.

"Так, ми теж зупиняємо польоти до Києва та Одеси до кінця поточного місяця", — сказала представниця авіакомпанії.

За її словами, авіаперевізник постійно відслідковував ситуацію довкола України. Проте остаточне рішення про припинення польотів в Україну ухвалили після попередження про утримання від поїздок в Україну від Міністерства закордонних справ Австрії. Документ було оприлюднено в суботу, 19 лютого. Проте попередження не стосується 4 західних регіонів України: Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Представниця австрійської авіакомпанії додала, що заборона почне діяти в неділю, 20 лютого, але цього дня буде організовано декілька рейсів, щоб людям вдалося повернутися до своїх країн без проблем. Після цього всі польоти з та в Україну припиняться.

Нагадаємо, 13 лютого стало відомо, що через загрозу вторгнення Росії в Україну власники літаків вимагали повернути їх до ЄС. Українська авіакомпанія SkyUp заявляла, що через ризик бойових дій в Україні низка страхових компаній попередила українські авіалінії про припинення страхування взятих у лізинг літаків. Авіакомпанія додала, що 13 лютого лізингодавець в Ірландії заборонив вхід до українського повітряного простору. Тому літак, який летів із Португалії в Україну, змушений був сісти у столиці Молдови Кишиневі.

Українська компанія МАУ 14 лютого отримала офіційне повідомлення про відмову у страхуванні літаків у небі над Україною. Авіакомпанія стверджує, що 5 із 25 літаків буде змушена повернути лізингодавцям. Це також пов'язано із загрозою нападу Росії на Україну.

12 лютого авіакомпанія KLM заявила про припинення польотів в Україну. Авіаперевізник пояснив своє рішення забезпеченням безпеки польотів і додав, що у 2014 році припинив літати в небі над Донбасом.