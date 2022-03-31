Лоукостер Wizz Air відкрив продаж авіаквитків на рейси з Москви (фото)

Влітку та восени 2022 року, як мовиться на сайті авіакомпанії, клієнтам будуть доступні рейси з московського "Внуково" в Будапешт, Дебрецен та Абу-Дабі.

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Угорська авіакомпанія Wizz Air знову відкрила продаж квитків на рейси з Москви. Про це свідчать дані з офіційного сайту лоукостера.

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Зокрема, авіакомпанія Wizz Air почала продавати квитки з московського аеропорту "Внуково" одразу на кілька напрямків.

На сайті лоукостера клієнти можуть забронювати на червень 2022 року переліт зі столиці Росії до Будапешта.

[ + – ] Лоукостер Wizz Air відкрив продаж авіаквитків з Москви

Крім цього, лоукостер Wizz Air пропонує на літо 2022 клієнтам рейс з московського "Внуково" в угорський Дебрецен.

[ + – ] Лоукостер Wizz Air відкрив продаж авіаквитків з Москви

Угорська авіакомпанія також відкрила продаж квитків на осінь 2022 року з Москви до ОАЕ. З 30 жовтня, як пишуть на сайті Wizz Air, будуть доступні прямі перельоти з "Внуково" до Абу-Дабі.

[ + – ] Лоукостер Wizz Air відкрив продаж авіаквитків з Москви

Варто зазначити, що 27 лютого угорський лоукостер Wizz Air попереджав про зупинення рейсів до Росії. В авіакомпанії стверджували, що таке рішення було ухвалено "з експлуатаційних причин".

"Усі рейси Wizz Air в/з Росії тимчасово призупинені до подальшого повідомлення. Ми постійно стежимо за ситуацією, і наша команда активно працює над тим, щоб надати вам максимально можливу допомогу. У разі будь-яких змін вашого рейсу ми повідомимо вас по SMS та/або електронною поштою (відповідно до контактних даних власника бронювання, які ви нам надали), де ви знайдете докладну інформацію про ваші варіанти: або прийняти альтернативний рейс, або перебронювати ваш рейс, або отримати повне повернення коштів", — інформувала пресслужба Wizz Air наприкінці лютого.

Нагадаємо, на початку березня компанія Wizz Air оголосила про виділення 100 тисяч квитків для біженців з України. За даними лоукостера, українські громадяни зможуть безкоштовно здійснити переліт на коротких рейсах з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії.

3 березня лоукостер Wizz Air запропонував роботу українським біженцям. Угорська авіакомпанія відкрила набір одразу на 60 вакансій, на які можуть працевлаштуватися громадяни України.