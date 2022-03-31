Лоукостер Wizz Air відкрив продаж авіаквитків на рейси з Москви (фото)
Влітку та восени 2022 року, як мовиться на сайті авіакомпанії, клієнтам будуть доступні рейси з московського "Внуково" в Будапешт, Дебрецен та Абу-Дабі.
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Угорська авіакомпанія Wizz Air знову відкрила продаж квитків на рейси з Москви. Про це свідчать дані з офіційного сайту лоукостера.
Зокрема, авіакомпанія Wizz Air почала продавати квитки з московського аеропорту "Внуково" одразу на кілька напрямків.
На сайті лоукостера клієнти можуть забронювати на червень 2022 року переліт зі столиці Росії до Будапешта.
Крім цього, лоукостер Wizz Air пропонує на літо 2022 клієнтам рейс з московського "Внуково" в угорський Дебрецен.
Угорська авіакомпанія також відкрила продаж квитків на осінь 2022 року з Москви до ОАЕ. З 30 жовтня, як пишуть на сайті Wizz Air, будуть доступні прямі перельоти з "Внуково" до Абу-Дабі.
Варто зазначити, що 27 лютого угорський лоукостер Wizz Air попереджав про зупинення рейсів до Росії. В авіакомпанії стверджували, що таке рішення було ухвалено "з експлуатаційних причин".
"Усі рейси Wizz Air в/з Росії тимчасово призупинені до подальшого повідомлення. Ми постійно стежимо за ситуацією, і наша команда активно працює над тим, щоб надати вам максимально можливу допомогу. У разі будь-яких змін вашого рейсу ми повідомимо вас по SMS та/або електронною поштою (відповідно до контактних даних власника бронювання, які ви нам надали), де ви знайдете докладну інформацію про ваші варіанти: або прийняти альтернативний рейс, або перебронювати ваш рейс, або отримати повне повернення коштів", — інформувала пресслужба Wizz Air наприкінці лютого.
Нагадаємо, на початку березня компанія Wizz Air оголосила про виділення 100 тисяч квитків для біженців з України. За даними лоукостера, українські громадяни зможуть безкоштовно здійснити переліт на коротких рейсах з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії.
3 березня лоукостер Wizz Air запропонував роботу українським біженцям. Угорська авіакомпанія відкрила набір одразу на 60 вакансій, на які можуть працевлаштуватися громадяни України.