Wizz Air виділить 100 тисяч безкоштовних авіаквитків для українських біженців у Європі

Квитки громадянам України, як розповідають у лоукостері, видаватимуть на короткі рейси, які вилітають із Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії.

Угорський авіаперевізник Wizz Air безкоштовно віддасть 100 тисяч квитків українським біженцям, які нині перебувають на території європейських країн. Про це повідомила пресслужба лоукостера.

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Оформлення безкоштовних 100 тисяч квитків, як розповідають в авіакомпанії, допоможе українським біженцям дістатися потрібного місця призначення, де б воно не було.

"Тому ми надаємо 100 000 безкоштовних місць на короткі рейси, які вилітатимуть із сусідніх з Україною країн (Польща, Словаччина, Угорщина та Румунія) у березні. Ми також розуміємо, що багато біженців вже почали переїжджати і можуть опинитися в інших місцях, тому на всіх інших рейсах ми пропонуємо (квитки по — ред.) 29,99 євро та 69,99 євро", — йдеться в повідомленні угорського авіаперевізника.

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Понад 30 країн світу закрили свій повітряний простір для російських літаків після вторгнення армії РФ в Україну. Москва підготувала заходи у відповідь і заявила, що закриє небо для авіарейсів з 36 країн. Винятком, як повідомляли в Росавіації, стануть спеціальні рейси, для яких потрібен дозвіл влади.

Також Фокус у своїй статті розбирався, до чого призведе закриття повітряного простору для російських літаків.