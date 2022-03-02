Билеты гражданам Украины, как рассказывают в лоукостере, будут выдавать на короткие рейсы, которые вылетают из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.

Венгерский авиаперевозчик Wizz Air бесплатно отдаст 100 тысяч билетов украинским беженцам, которые сейчас находятся на территории европейских стран. Об этом проинформировала пресс-служба лоукостера.

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Оформление бесплатных 100 тысяч билетов, как рассказывают в авиакомпании, поможет украинским беженцам добраться в нужное место назначения, где бы оно ни было.

"Поэтому мы предоставляем 100000 бесплатных мест на короткие рейсы, которые будут вылетать из соседних с Украиной стран (Польша, Словакия, Венгрия и Румыния) в марте. Мы также понимаем, что многие беженцы уже начали переезжать и могут оказаться в других местах, поэтому на всех остальных рейсах мы предлагаем (билеты по — ред.) 29,99 евро и 69,99 евро", — говорится в сообщении венгерского авиаперевозчика.

[ + – ] Wizz Air выделит 100 тысяч бесплатных авиабилетов для украинских беженцев в Европе

Стоит напомнить, что более 30 стран мира закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов после вторжения армии РФ в Украину. Москва подготовила ответные меры и заявила, что закроет небо для авиарейсов из 36 стран. Исключением, как сообщали в Росавиации, станут специальные рейсы, для которых необходимо разрешение властей.

Также Фокус в своей статье разбирался, к чему приведет закрытие воздушного пространства для российских самолетов.