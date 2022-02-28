Россия подготовила "ответную меру" на закрытие неба рядом стран: подробности

Исключением станут спецрейсы, для которых необходимо разрешение Росавиаци или МИД РФ.

Россия закроет небо для авиарейсов из 36 стран в качестве ответной меры на аналогичное решение ряда государств. Об этом сообщили в пресс-центре Росавиации 28 февраля.

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"В соответствиии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегестрированных в России введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств", — говорится в сообщении.

Исключением станут те рейсы, на которые в Росавиации или МИД России дадут разрешение, это будут так называемые спецрейсы.

Как известно, из-за масштабного военного вторжения России в Украину ряд стран закрыл небо для авиации из РФ.

В перечень таких стран вошли: Австрия, Албания, Ангилья (заморская территория Британии), Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания + Гренландия + Фарерские острова+ Территориальное море, Джерси, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция. Хорватия, Чешская республика, Швеция, Эстония.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призывал НАТО, ЕС и США закрыть небо над Украиной.

Верховная Рада обратилась в парламенты и правительства стран мира с просьбой закрыть небо над Киевом и зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, что помогло бы ограничить российские атаки с воздуха.

В то же время, НАТО не будет устанавливать бесполетную зону над Украиной, заявил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи. Министр сомневается, что НАТО решится установить бесполетную зону над Украиной из-за риска того, что в таком случае Альянс будет втянут в войну с Россией.