Росія підготувала "відповідь" на закриття неба рядом країн: подробиці

Винятком стануть спецрейси, для яких необхідний дозвіл Росавіації або МЗС РФ.

Росія закриє небо для авіарейсів з 36 країн як відповідь на аналогічне рішення низки держав. Про це повідомили в пресцентрі Росавіації 28 лютого.

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"Відповідно до норм міжнародного права як захід у відповідь на заборону європейських держав на виконання польотів цивільних повітряних суден, що експлуатують російські авіаперевізники та/або зареєстровані в Росії, введено обмеження на виконання польотів авіаперевізників 36 держав", — йдеться в повідомленні.

Винятком стануть ті рейси, які в Росавіації чи МЗС Росії дозволять, це будуть так звані спецрейси.

Як відомо, через масштабне військове вторгнення Росії в Україну низка країн закрила небо для авіації з РФ.

До переліку таких країн увійшли: Австрія, Албанія, Ангілья (заморська територія Британії), Бельгія, Болгарія, Британські Віргінські острови, Великобританія, Угорщина, Німеччина, Гібралтар, Греція, Данія + Гренландія + Фарерські острови + Територіальне море, Джерсі, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція. Хорватія, Чеська республіка, Швеція, Естонія.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав НАТО, ЄС та США закрити небо над Україною.

Верховна Рада звернулася до парламентів та урядів країн світу з проханням закрити небо над Києвом та зоною відчуження Чорнобильської АЕС, що допомогло б обмежити російські атаки з повітря.

Водночас НАТО не встановлюватиме безпольотну зону над Україною, заявив заступник міністра оборони Великобританії Джеймс Гіппі. Міністр сумнівається, що НАТО вирішить встановити безполітну зону над Україною через ризик того, що в такому разі Альянс втягнеться у війну з Росією.