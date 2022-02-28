Какие страны запретили пересекать РФ свое воздушное пространство и к чему это приведет

Евросоюз запретил российским самолетам перелеты над своей территорией. Россия уже ответила.

32 страны ввели запрет на полеты российских самолетов в своем воздушном пространстве. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на странице Facebook.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Канада закрыла для России свое небо в воскресенье. Министр транспорта Канады Омар Альгабра объявил об этом в Twitter.

"Мы привлечем Россию к ответственности за ее неспровоцированные нападения на Украину", — написал Альгабра.

Исландия также присоединилась к блокировке неба для российских самолетов 27 февраля. Об этом сообщила глава МИД Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир в Twitter.

ЕС закрыл небо для Российской Федерации, об этом 27 февраля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Отметим, ЕС — 27 стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция.

Великобритания запретила полеты для рейсовых российских самолетов еще 24 февраля. Об этом решении сообщил министр транспорта Великобритании Грант Шепп в Twitter.

"Я подписал ограничения, запрещающие всем регулярным российским авиакомпаниям входить в воздушное пространство Великобритании или приземляться на британскую землю. Ужасные действия Путина не останутся без внимания, и мы никогда не будем терпеть тех, кто подвергает угрозе жизни людей", — написал Шепп.

Ограничения в Норвегии не сработали на практике, когда специальный самолет РФ с главой Госдумы РФ Вячеславом Володиным и другими российскими парламентариями возвращались из Гаваны в Москву. Воздушному судну отказали в полете над Швецией и Финляндией — и оно воспользовалось воздушным пространством Норвегии на севере, а в результате приземлилось в Москве в пятницу вечером, пишет самая северная в Европе интернет-газета The Barents Observer.

Соединенные Штаты до сих пор не заявили о блокировке неба для российских самолетов. Не было подобного решения и Турции.

"Я думаю, что Соединенные Штаты присоединятся. Было бы неплохо, чтобы Турция присоединилась – но я думаю, что Эрдоган (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган) оставит себя как хаб", — говорит экономический эксперт Сергей Фурса.

Он уверен, что нельзя будет выделить влияние закрытого неба на российские самолеты на экономику РФ: "Это приведет к определенным финансовым потерям. Но все это будет работать в совокупности. Нельзя будет сказать, что именно эта санкция даст конкретный результат – потому что будет бить все вместе, в том числе с отключением от SWIFT, с тотальной изоляцией".

Отметим, в ответ на санкции со стороны европейских и других стран Россия запретила полеты авиакомпаниям из 36 стран мира.

По словам Фурсы, такие запреты на перелеты со стороны европейских стран и зеркальные со стороны РФ приведут к тому, что будет меньше перелетов, авиакомпании будут получать меньше средств.

"Россияне, например, будут меньше вывозить долларов из страны. Это может быть даже поддержкой экономики – особенно в то время, когда резервы заморожены", — сказал Фурса.

Он задается вопросом, как россияне вообще будут вылетать за пределы РФ, ведь кроме запрета на пользование воздушным пространством компании отзывают самолеты, предоставляемые российским компаниям в лизинг или аренду.

Российские компании эксплуатируют 980 пассажирских самолетов, из которых 777 арендованы, из них две трети — у иностранных фирм, сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Cirium. Следовательно, у россиян будет гораздо меньше возможностей пользоваться самолетами.