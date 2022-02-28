Закрите небо для РФ: Які країни заборонили перетинати Росії свій повітряний простір і до яких наслідків це призведе

ЄС заборонив російським літакам перельоти над своєю територією. РФ вже відповіла.

Наразі 32 країни запровадили заборону на польоти російських літаків у своєму повітряному просторі. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на сторінці у Facebook.

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Канада закрила для РФ своє небо у неділю. Міністр транспорту Канади Омар Альгабра оголосив про це у Twitter.

"Ми притягнемо Росію до відповідальності за її неспровоковані напади на Україну", – написав Альгабра.

Ісландія також доєдналася до блокування неба для російських літаків 27 лютого. Про це повідомила глава МЗС Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфіорд Гільфадоттир у Twitter.

ЄС закрила небо для Російської Федерації, про це 27 лютого заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Зауважимо, ЄС — це 27 країн: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція.

Велика Британія заборонила польоти для рейсових російських літаків ще 24 лютого. Про таке рішення повідомив міністр транспорту Великої Британії Грант Шепп у Twitter.

"Я підписав обмеження, які забороняють всім регулярним російським авіакомпаніям входити в повітряний простір Великобританії або приземлятися на британську землю. Жахливі дії Путіна не залишаться без уваги, і ми ніколи не будемо терпіти тих, хто ставить під загрозу життя людей", — написав Шепп.

Обмеження в Норвегії не спрацювали на практиці, коли спеціальний літак РФ із головою Держдуми РФ В’ячеславом Володіним та іншими російськими парламентарями поверталися з Гавани до Москви. Повітряному судну відмовили у польоті над Швецією та Фінляндією, натомість воно скористалося повітряним простором Норвегії на півночі, а в результаті приземлилося у Москві у п'ятницю ввечері, пише найпівнічніша у Європі інтернет-газета The Barents Observer.

Сполучені Штати досі не заявили про блокування неба для російських літаків. Не було подібного рішення й від Туреччини.

"Я думаю, що Сполучені Штати доєднаються. Було б непогано, щоб Туреччина доєдналася – але, я думаю, що Ердоган (президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган) залишить себе, як хаб", — говорить економічний експерт Сергій Фурса.

Він впевнений, що не можна буде виокремити вплив закритого неба для російських літаків на економіку РФ: "Це призведе до певних фінансових втрат. Але все це працюватиме у сукупності. Не можна буде сказати, що саме ця санкція дасть конкретний результат, – бо буде бити все разом, у тому числі із відключенням від SWIFT, із тотальною ізоляцією".

Зауважимо, у відповідь на санкції з боку європейських та інших країн Росія заборонила польоти авіакомпаніям із 36 країн світу.

За словами Фурси, такі заборони на перельоти з боку європейських країн та дзеркальні з боку РФ призведуть до того, що буде менше перельотів, авіакомпанії зароблятимуть менше коштів.

"Росіяни, наприклад, будуть менше вивозити доларів з країни. Це може бути навіть підтримкою економіки – особливо в час, коли резерви заморожені", — сказав Фурса.

Він задається питанням, як росіяни взагалі будуть вилітати за межі РФ — адже окрім заборони на користування повітряним простором компанії відкликають літаки, які надавали російським компаніям в лізинг або оренду.

Російські компанії експлуатують 980 пасажирських літаків, з яких 777 орендовані, з них дві третини — у іноземних фірм, повідомляє Reuters із посиланням на дані аналітичної компанії Cirium. Отже, у росіян буде значно менше можливостей пересуватись літаками.