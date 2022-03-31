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Лоукостер Wizz Air открыл продажу авиабилетов на рейсы из Москвы (фото)

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Лоукостер Wizz Air Москва Россия продажа билетов авиарейсы Будапешт Дебрецен ОАЭ
Лоукостер Wizz Air открыл продажу авиабилетов из Москвы

Летом и осенью 2022 года, как говорится на сайте авиакомпании, клиентам будут доступны рейсы из московского "Внуково" в Будапешт, Дебрецен и Абу-Даби.

Венгерская авиакомпания Wizz Air снова открыла продажу билетов на рейсы из Москвы. Об этом свидетельствуют данные с официального сайта лоукостера.

В частности, авиакомпания Wizz Air начала продавать билеты из московского аэропорта "Внуково" сразу на несколько направлений.

На сайте лоукостера клиенты могут забронировать на июнь 2022 года перелет из столицы России в Будапешт.

Лоукостер Wizz Air Москва Россия продажа билетов авиарейсы Будапешт Дебрецен ОАЭ
Лоукостер Wizz Air открыл продажу авиабилетов из Москвы

Помимо этого, лоукостер Wizz Air предлагает на лето 2022 года клиентам рейс из московского "Внуково" в венгерский Дебрецен.

Лоукостер Wizz Air Москва Россия продажа билетов авиарейсы Будапешт Дебрецен ОАЭ
Лоукостер Wizz Air открыл продажу авиабилетов из Москвы

Венгерская авиакомпания также открыла продажу билетов на осень 2022 года из Москвы в ОАЭ. С 30 октября, как говорится на сайте Wizz Air, будут доступны прямые перелеты из "Внуково" в Абу-Даби.

Лоукостер Wizz Air Москва Россия продажа билетов авиарейсы Будапешт Дебрецен ОАЭ
Лоукостер Wizz Air открыл продажу авиабилетов из Москвы

Стоит отметить, что 27 февраля венгерский лоукостер Wizz Air предупреждал о приостановке рейсов в Россию. В авиакомпании утверждали, что такое решение было принято "по эксплуатационным причинам".

"Все рейсы Wizz Air в/из России временно приостановлены до дальнейшего уведомления. Мы постоянно следим за ситуацией, и наша команда активно работает над тем, чтобы предоставить вам максимально возможную помощь. В случае каких-либо изменений вашего рейса мы уведомим вас по SMS и/или по электронной почте (в соответствии с контактными данными владельца бронирования, которые вы нам предоставили), где вы найдете подробную информацию о ваших вариантах: либо принять альтернативный рейс, либо перебронировать ваш рейс или получить полный возврат средств", — информировала пресс-служба Wizz Air в конце февраля.

Напомним, в начале марта компания Wizz Air объявила о выделении 100 тысяч билетов для беженцев из Украины. По данным лоукостера, украинские граждане смогут бесплатно совершить перелет на коротких рейсах из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.

3 марта лоукостер Wizz Air предложил работу украинским беженцам. Венгерская авиакомпания открыла набор сразу на 60 вакансий, на которые могут трудоустроиться граждане Украины.