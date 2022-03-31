Лоукостер Wizz Air открыл продажу авиабилетов на рейсы из Москвы (фото)

Летом и осенью 2022 года, как говорится на сайте авиакомпании, клиентам будут доступны рейсы из московского "Внуково" в Будапешт, Дебрецен и Абу-Даби.

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Венгерская авиакомпания Wizz Air снова открыла продажу билетов на рейсы из Москвы. Об этом свидетельствуют данные с официального сайта лоукостера.

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В частности, авиакомпания Wizz Air начала продавать билеты из московского аэропорта "Внуково" сразу на несколько направлений.

На сайте лоукостера клиенты могут забронировать на июнь 2022 года перелет из столицы России в Будапешт.

[ + – ] Лоукостер Wizz Air открыл продажу авиабилетов из Москвы

Помимо этого, лоукостер Wizz Air предлагает на лето 2022 года клиентам рейс из московского "Внуково" в венгерский Дебрецен.

[ + – ] Лоукостер Wizz Air открыл продажу авиабилетов из Москвы

Венгерская авиакомпания также открыла продажу билетов на осень 2022 года из Москвы в ОАЭ. С 30 октября, как говорится на сайте Wizz Air, будут доступны прямые перелеты из "Внуково" в Абу-Даби.

[ + – ] Лоукостер Wizz Air открыл продажу авиабилетов из Москвы

Стоит отметить, что 27 февраля венгерский лоукостер Wizz Air предупреждал о приостановке рейсов в Россию. В авиакомпании утверждали, что такое решение было принято "по эксплуатационным причинам".

"Все рейсы Wizz Air в/из России временно приостановлены до дальнейшего уведомления. Мы постоянно следим за ситуацией, и наша команда активно работает над тем, чтобы предоставить вам максимально возможную помощь. В случае каких-либо изменений вашего рейса мы уведомим вас по SMS и/или по электронной почте (в соответствии с контактными данными владельца бронирования, которые вы нам предоставили), где вы найдете подробную информацию о ваших вариантах: либо принять альтернативный рейс, либо перебронировать ваш рейс или получить полный возврат средств", — информировала пресс-служба Wizz Air в конце февраля.

Напомним, в начале марта компания Wizz Air объявила о выделении 100 тысяч билетов для беженцев из Украины. По данным лоукостера, украинские граждане смогут бесплатно совершить перелет на коротких рейсах из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.

3 марта лоукостер Wizz Air предложил работу украинским беженцам. Венгерская авиакомпания открыла набор сразу на 60 вакансий, на которые могут трудоустроиться граждане Украины.