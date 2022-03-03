Авиакомпания Wizz Air предлагает работу украинским беженцам: кого ищут

Wizz Air предлагает более 60 открытых вакансий по разнообразным направлениям.

Венгерская авиакомпания Wizz Air предлагает украинским беженцам работу в своих офисах. Об этом 3 февраля стало известно на официальной странице компании в Facebook.

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"Мы здесь, чтобы всячески поддерживать украинских граждан. Мы предлагаем им подать заявку на одну из многих офисных должностей в WIZZ. Если вы решите стать частью нашей команды — мы предложим вам помощь в переезде с размещением в гостинице на 30 дней, помощь в разрешении на работу в Будапеште или выбранном вами городе, а также возможность быстрого карьерного роста в многонациональной среде", — идется в сообщении компании.

Открытые вакансии Wizz Air для украинских беженцев доступны по ссылке. На сайте доступны более 60 вакансий, среди которых требуются менеджеры, специалисты по снабжению, юристы и младшие сотрудники по разнообразным направлениям.

Ранее в Wizz Air сообщили, что выделят 100 тысяч бесплатных авиабилетов для украинских беженцев в Европе. Билеты гражданам Украины, как рассказывают в лоукостере, будут выдавать на короткие рейсы, которые вылетают из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.

Мэр Львова Андрей Садовой обратился к переселенцам, которые ищут жилье в городе и столкнулись с тем, что владельцы взвинтили цены на него, решив заработать. Он предупредил, что будет наказывать за это. Он попросил звонить на горячую линию города и информировать о всех подобных фактах.