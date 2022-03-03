Авіакомпанія Wizz Air пропонує роботу українським біженцям: кого шукають

Wizz Air пропонує понад 60 відкритих вакансій у різноманітних напрямках.

Угорська авіакомпанія Wizz Air пропонує українським біженцям роботу у своїх офісах. Про це 3 лютого стало відомо на офіційній сторінці компанії у Facebook.

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"Ми тут, щоб всіляко підтримувати українських громадян. Ми пропонуємо їм подати заявку на одну з багатьох офісних посад у WIZZ. Якщо ви вирішите стати частиною нашої команди — ми запропонуємо вам допомогу в переїзді з розміщенням у готелі на 30 днів, допомога в дозволі на роботу в Будапешті або обраному вами місті, а також можливість швидкого кар'єрного зростання в багатонаціональному середовищі", — йдеться в повідомленні компанії.

Відкриті вакансії Wizz Air для українських біженців доступні за посиланням. На сайті доступні понад 60 вакансій, серед яких потрібні менеджери, фахівці з постачання, юристи та молодші співробітники з різноманітних напрямків.

Раніше у Wizz Air повідомили, що виділять 100 тисяч безкоштовних авіаквитків для українських біженців у Європі. Квитки громадянам України, як розповідають у лоукостері, видаватимуть на короткі рейси, які вилітають із Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії.

Мер Львова Андрій Садовий звернувся до переселенців, які шукають житла у місті та зіткнулися з тим, що власники підняли ціни на нього, вирішивши заробити. Він попередив, що каратиме за це. Він попросив телефонувати на гарячу лінію міста та інформувати про всі подібні факти.