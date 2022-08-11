Победили коммерческие интересы. Wizz Air возобновит полеты в Россию с 3 октября, — CNN

В авиакомпании объясняют свое решение большим спросом со стороны пассажиров.

Wizz Air Abu Dhabi, дочерняя компания известного венгерского лоукостера, объявила о возобновлении полетов из Абу-Даби в Москву. Билеты на эти рейсы доступны с 3 октября, сообщает CNN. Wizz Air владеет 49% акций этого предприятия, контрольный пакет акций в размере 51% принадлежит государственной эмиратской компании ADQ.

"Wizz Air Abu Dhabi — национальный перевозчик ОАЭ, работающий в соответствии с национальными правилами и политиками ОАЭ, — сказано в пресс-релизе компании. — Авиакомпания возобновляет полеты в Москву, чтобы удовлетворить спрос пассажиров, желающих вылететь в Россию из столицы ОАЭ. Все национальные авиалинии ОАЭ в настоящее время выполняют прямые рейсы в Россию".

При этом в пресс-релизе сказано, что Wizz Air Hungary и Wizz Air UK в настоящее время не выполняют рейсы в Россию, так как полеты в РФ из Великобритании и ЕС в запрещены.

Рискованный шаг

CNN напоминает, что самолеты Wizz Air Abu Dhabi начали летать в Москву в декабре 2021 года, после российского вторжения в Украину рейсы отменили.

Их возобновление может ударить по имиджу бренда, считает кризисный PR-консультант Марк Борковски. Он уверен, что конкуренты Wizz будут внимательно следить за этим кейсом. Консультант отмечает, что затянувшаяся война проверяет на прочность решимость некоторых брендов поддерживать борьбу с агрессором, присоединившись к санкциям.

"Добродетель уступает место коммерции", — говорит Борковски.

Однако Борковски считает решение Wizz Air Abu Dhabi рискованным, так как компания может стать объектом серьезной критики.

Напомним, в конце марта авиакомпания Wizz Air открыла продажу билетов на рейсы из Москвы, предложив клиентам рейсы из "Внуково" в Будапешт, Дебрецен и Абу-Даби.

В апреле лоукостер WizzAir открыл продажу билетов из некоторых украинских аэропортов, начиная с 4 июля. В системе бронирования лоукостера были указаны рейсы из Львова, Киева и Одессы в различные европейские страны, например, в Польшу, Литву, Италию, Великобританию. Ни один рейс не был выполнен. Сейчас бронирование билетов на рейсы из украинских аэропортов недоступно.