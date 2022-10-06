Открыть небо. Когда из аэропортов Украины полетят первые самолеты

С 24 февраля авиасообщение Украины с миром прекратилось. С тех пор, чтобы улететь в другие страны, украинцы используют польские, румынские и венгерские аэропорты. При каких условиях пассажирские самолеты смогут начать совершать рейсы из Украины?

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С начала российского вторжения небо над Украиной для граждан страны ассоциируется исключительно с опасностью. Вместо вражеских ракет и так называемых "мопедов" (иранских дронов) миллионы украинцев мечтают увидеть над своим городом заходящий на посадку пассажирский лайнер.

Однако во время военного положения воздушное пространство для гражданской авиации остается закрытым. Запуск дронов для граждан и бизнеса также под запретом. То есть, в небе над Украиной работает исключительно военная авиация, в том числе — беспилотники.

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Отсутствие авиаперевозок практически отбросило транспортные возможности Украины на столетие назад. Ведь, как отмечают опрошенные Фокусом эксперты, закрытие неба для гражданской авиации негативно влияет на экономику, существенно ограничивает мобильность населения и логистику грузов.

[ + – ] Киев в иллюминаторе. Пока война продолжается о полетах из украинских аэропортов можно только вспоминать. Фото: Мария Бабенко [ + – ] Киев в иллюминаторе. Пока война продолжается о полетах из украинских аэропортов можно только вспоминать. Фото: Мария Бабенко [ + – ] Киев в иллюминаторе. Пока война продолжается о полетах из украинских аэропортов можно только вспоминать. Фото: Мария Бабенко [ + – ] Киев в иллюминаторе. Пока война продолжается о полетах из украинских аэропортов можно только вспоминать. [ + – ] Киев в иллюминаторе. Пока война продолжается о полетах из украинских аэропортов можно только вспоминать. Фото: Мария Бабенко

Самолеты не летают. Что происходит с инфраструктурой и авиакомпаниями во время войны

Одним из главных вызовов войны для авиационной отрасли стало разрушение инфраструктуры. Кирилл Новиков, основатель проекта SkyDoctor, участник Львовского оборонного кластера отмечает, что практически все действующие до февраля 2022 года украинские аэропорты, а также значительное количество военных аэродромов получили разрушения из-за воздушных атак врага.

Финансирование восстановления авиационной инфраструктуры пока под вопросом. По словам Новикова, Кабмин остановил "Программу развития аэропортов до 2023 года" из-за ее неактуальности во время военного положения, но частичное восстановление поврежденных аэропортов предусмотрено Планом восстановления (Recovery Plan).

"Заботиться об инфраструктуре страны стоит уже сейчас, тем более что постепенная интеграция в ЕС открывает новые возможности привлечения инвестиций и развития государственно-частных проектов, — комментируют ситуацию в авиакомпании SkyUp. – Такие инициативы особенно перспективны для развития авиационной отрасли – строительства аэропортов, грузовых терминалов и т.д. Если начать работать над этим заранее, то к моменту завершения войны многое уже будет подготовлено, и тогда процесс восстановления будет быстрым".

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Еще один важный вопрос для выживания отрасли – сохранение технического и кадрового потенциала. По информации Кирилла Новикова, пока никакие конкретные инициативы относительно финансовой поддержки авиакомпаний в Украине не реализованы. Впрочем, собеседник Фокуса отмечает, что в двух государственных аэропортах (Львов и Борисполь) правительство разрешило субъектам хозяйствования не платить за аренду, пока аэропорты не работают.

[ + – ] Международный аэропорт "Борисполь" попал в ТОП-10 самых лучших аэропортов Восточной Европы в рейтинге влиятельной британской консалтинговой компании Skytrax Фото: Соцсети

"Операторы отрасли, кто как может, пытаются восстановить операционную деятельность. Некоторые авиакомпании работают на заграничных маршрутах, однако это не массовое явление, и большинство персонала сейчас не задействовано. Мы постепенно теряем целую отрасль и тысячи специалистов", — говорит Кирилл Новиков.

Как отмечает Андрей Гук, эксперт по авиационному праву, партнер юридической фирмы "Анте", в условиях военного положения авиакомпании испытывают проблемы как с поиском работы для своих воздушных судов и экипажей за пределами Украины, так и с поддержкой квалификации и сертификатов своих высококвалифицированных работников. Одним из главных препятствий становится невозможность выехать за границу для работы из-за действующего в период военного положения запрета на выезд для мужчин от 18 до 60 лет.

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"Для SkyUp жизненно необходимо оставаться в небе. Это не только бизнес-вопрос – это базовое условие сохранения украинской авиации в будущем. Пилотам необходимо летать, подтверждать квалификацию, регулярно проходить курсы, потому что без этого Украина потеряет специалистов, и на восстановление понадобятся годы. То же с бортпроводниками, инженерами – всем нужна практика", — рассказали Фокусу в авиакомпании SkyUp.

На сегодняшний день в SkyUp работает более 1200 сотрудников, и в течение лета около 80% из них уже удалось привлечь к работе. Команда SkyUp рассматривает все возможные варианты для продолжения полетов — перевозит гуманитарные грузы, помогает с эвакуацией граждан из ближайших к границам Украины аэропортов, сотрудничает с иностранными авиакомпаниями на условиях мокрого лизинга (предоставляет самолеты и экипажи для выполнения рейсов других компаний). При этом, линейную станцию ​​технического обслуживания пришлось перенести из Борисполя в Анталию, что помогает инженерам компании не терять навыки и сохранить соответствующие лицензии.

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Как объясняет Фокусу Андрей Гук, сейчас вопросы использования воздушного пространства решаются путем взаимодействия следующих органов:

СНБО

президента

правительства

Украэроруха

Госавиаслужбы

Генштаба ВСУ

"Единственная организация, которая может дать такое разрешение [на открытие воздушного пространства] – это ВСУ, а точнее, их успешные действия по деоккупации Украины, – считает Кирилл Новиков. — Потому что без четких гарантий со стороны сил ПРО Европы и ПВО Украины мы не можем и думать о возобновлении полетов. Любая угроза с неба может иметь катастрофические последствия на земле".

Однако недавно достаточно обнадеживающие сигналы прозвучали от министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова во время выступления на 17-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).

"Первым аэропортом мы рассматриваем Львовский аэропорт. Я надеюсь, что, как это было с Черноморской зерновой инициативой, когда мы получим гарантированную безопасность, гарантии, прежде всего, от международных партнеров, от ООН, мы начнем, я надеюсь", — сказал Кубраков.

Инициативу подхватил мэр Львова Андрей Садовой, который отметил, что технически Львовский аэропорт готов к запуску, но главным остается вопрос безопасности.

"Открытие воздушного коридора – важный шаг для укрепления украинской экономики. Надеюсь, это понимают наши международные партнеры, в частности ООН, которые могут предоставить необходимые гарантии безопасности", — написал Садовой в своем телеграмм-канале.

[ + – ] В Министерстве инфраструктуры считают, что первым в Украине может возобновить работу аэропорт Львов Фото: Соцсети

Ранее, в конце июля, в фокусе внимания также оказался аэропорт Ужгорода, которому Закарпатский облсовет выделил 26 млн. грн.

"Эти 26 миллионов выделяются для того, чтобы у нас появился большой, уникальный и возможно последний, самый главный в государстве аэропорт", — цитирует главу Закарпатского облсовета Владимира Чубирко отраслевое издание.

Основным преимуществом Ужгородского аэропорта Чубирко считает то, что взлетающий борт практически сразу попадает в небо ЕС, а не Украины. Ведь взлетно-посадочная полоса аэропорта "Ужгород" расположена в нескольких сотнях метров от украино-словацкой границы, и при ее использовании приходится заходить в воздушное пространство Словакии.

Однако позже глава Закарпатской ОГА Виктор Микита в своем профиле в Фейсбуке был вынужден "откорректировать информацию, которую распространили определенные функционеры относительно работы международного аэропорта Ужгород". По его словам, заявления о возобновлении работы аэропорта – это не более, чем желания и намерения. И дело здесь не только в запрете полетов во время военного положения, но и неготовности инфраструктуры аэропорта Ужгорода принимать регулярные рейсы и др.

[ + – ] Инфраструктура аэропорта Ужгорода не готова принимать регулярные рейсы Фото: Facebook / Міжнародний аеропорт "Ужгород"

Чтобы прояснить ситуацию относительно перспектив открытия воздушного пространства Украины для гражданской авиации, Фокус обратился в Министерство инфраструктуры, однако по состоянию на 6 октября официальная позиция министерства изданием не получена. Если ответ министерства все же поступит, Фокус обнародует полученные данные.

Опрошенные Фокусом эксперты скептически относятся к частичному возобновлению полетов до завершения войны. "Открытие отдельных аэропортов до окончания активных военных действий возможно, но чрезвычайно сложно, — комментирует Андрей Гук. — У Мининфраструктуры есть видение, и продолжается обсуждение такой идеи, однако также есть понимание, что без обеспечения безопасности воздушных маршрутов и людей в терминалах никто не полетит. А гарантии безопасности, по аналогии с действующими для морских портов и маршрутов для вывоза зерна, для авиации маловероятны".

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Практику предоставления отдельных разрешений для определенных рейсов опрошенные Фокусом эксперты считают малореальной. При этом проведенную 13 сентября эвакуацию пассажирского самолета Wizz Air из Львовского аэропорта Андрей Гук называет единичным исключением из общего правила.

[ + – ] Во время войны из аэропорта Львова эвакуировали самолет Wizz Air. Однако это лишь исключение из правил Фото: Википедия

Снова летать. Сколько может занять восстановление авиасообщения в Украине

Даже после украинской победы и отмены военного положения возобновление полетов гражданской авиации будет происходить постепенно.

"Сначала потребуется проинспектировать состояние аэродромов, их взлетных полос и терминалов, восстановить необходимый персонал, и там, где нужно, пройти сертификационные процедуры. Это может занять до полугода, – объясняет Фокусу Андрей Гук. – Авиаперевозчикам нужно будет вернуть к работе персонал и воздушные суда, договориться с лизингодателями и страховыми компаниями, что также будет непросто".

По мнению собеседника Фокуса, иностранные авиакомпании полетят в Украину только тогда, когда будут уверены в безопасности, а также увидят примеры смелых первопроходцев. Эксперт напоминает об идее президента о создании национального авиаперевозчика. Учитывая, что не все авиакомпании переживут войну или смогут восстановить свою сеть маршрутов и выполнять необходимые для страны рейсы, такой шаг может оказаться весьма своевременным.

[ + – ] Иностранные авиакомпании вернутся в Украину, когда будут уверены в безопасности и увидят успешные примеры первопроходцев

Стоит отметить, что до вторжения России гражданская авиация изрядно пострадала от пандемии COVID-19 и карантинных ограничений. Андрей Гук отмечает, что фактически отрасль попала в "идеальный шторм" и испытывает удары от совокупности следующих факторов:

длительная пандемия

война

падение платежеспособности граждан

отток кадров

проблемы со страхованием и лизингодателями

повреждение инфраструктуры

"Восстановление украинской авиации станет настоящим чудом и прецедентом, который будут изучать. Но, зная, какие люди работают в этой области, я убежден, что восстановление будет", — выражает надежду Андрей Гук. Однако собеседник Фокуса не исключает, что такое восстановление будет медленным, тяжелым, потребует много времени, ресурсов и поддержки от государства.

Кирилл Новиков считает, что в случае наличия гарантий безопасности и возобновления полетов, украинская гражданская авиация уже через полгода сможет вернуться к показателям середины 2021 года. В подтверждение этому собеседник Фокуса приводит аргумент, что во времена пандемии Covid19 Украина набрала очень быстрый темп возобновления полетов, едва ли не самый лучший в Европе.

"Мы готовы вернуться, как только это будет возможно. Команда, самолеты – все готово. Мы стремимся, как можно скорее, снова летать в украинском небе", — говорят в компании SkyUp.