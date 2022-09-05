В тюрьму – за дрон: почему в Украине действует запрет на полеты квадрокоптеров

В Украине до войны действовал ряд ограничений на съемку квадрокоптером, теперь к ним добавились новые – запускать аппарат и снимать видео запрещено всем, кроме военных.

Дроны в Украине в последние годы обрели особую популярность. Кроме огромного количества любителей съемки с неба, в стране квадрокоптеры для видеосъемки активно использовали люди искусства (музыканты, режиссеры, кинооператоры, клипмейкеры), бизнес, блогеры, аграрии.

В Украине действовали до войны и продолжают действовать ограничения на съемку с неба, которые предусмотрены постановлением КМУ от 6 декабря 2017 года №954. Об этом Фокус пишет в своей статье "Без лишних кадров. Какие ограничения на съемку видео и фото действуют во время войны".

Что нельзя было снимать до войны и сейчас запрещено снимать:

атомные станции

гидроэлектростанции

важные государственные объекты

природные заповедники,

промышленные предприятия повышенной экологической опасности

Юристы сообщили Фокусу, что во время войны к уже действующим запретам на съемку с неба добавились новые. По словам управляющего партнера ЮК Winner Игоря Ясько, в июле городские территориальные общины начали публиковать во исполнение протокола оперативного штаба Совета обороны Киевской области сообщения о запрете использования воздушного пространства на территории областей.

Что запретили на время войны в Украине:

гражданские воздушные суда

легкомоторные летательные аппараты

квадрокоптеры, дроны (в том числе, агродроны)

воздушные безмоторные средства передвижения, планеры, дельтапланы, аэростаты, дирижабли

То есть, фактически сегодня под запретом даже дроны, которые используют агропредприятия для наблюдения за своими полями.

"Для использования беспилотников в сельском хозяйстве субъектам хозяйствования необходимо обратиться в соответствующую областную военную администрацию на предмет возможности использования на конкретной территории (в районе) беспилотных воздушных судов. Решение в конкретной области принимает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины", — отмечает Игорь Ясько.

Кроме того, запреты на БПЛА обнародовала Служба безопасности Украины. "На территории Киевской области запретили запускать в воздух дроны, квадрокоптеры и беспилотные летательные аппараты, в частности, так называемые, агродроны. Такие полеты будут считаться шпионажем и диверсионной группой в пользу врага со всеми вытекающими последствиями", — отметили в СБУ.

В случае нарушения, в лучшем случае, пилоту БПЛА грозит штраф в сумме 1020-8500 грн. А если на карте памяти дрона оказались военные объекты или передвижение колонны ВСУ, и эта информация была обнародована, наказание будет более серьезным – вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 5 лет за распространение информации о направлении или перемещении оружия, вооружения и боеприпасов по территории Украины, а также от 5 до 8 лет — за распространение информации о перемещении, движении, расположении ВСУ или военных формирований, по возможности их идентификации на местности.

Как ранее писал Фокус, действие военного положения не означает полного запрета на проведение фото- и видеосъемки. Однако в стране действует ряд законов и нормативных актов, которые устанавливают определенные ограничения на проведение съемки. Часть таких ограничений предусмотрена законом Украины "О государственной тайне".