В тюрьму – за дрон: почему в Украине действует запрет на полеты квадрокоптеров
В Украине до войны действовал ряд ограничений на съемку квадрокоптером, теперь к ним добавились новые – запускать аппарат и снимать видео запрещено всем, кроме военных.
Дроны в Украине в последние годы обрели особую популярность. Кроме огромного количества любителей съемки с неба, в стране квадрокоптеры для видеосъемки активно использовали люди искусства (музыканты, режиссеры, кинооператоры, клипмейкеры), бизнес, блогеры, аграрии.
В Украине действовали до войны и продолжают действовать ограничения на съемку с неба, которые предусмотрены постановлением КМУ от 6 декабря 2017 года №954. Об этом Фокус пишет в своей статье "Без лишних кадров. Какие ограничения на съемку видео и фото действуют во время войны".
Что нельзя было снимать до войны и сейчас запрещено снимать:
- атомные станции
- гидроэлектростанции
- важные государственные объекты
- природные заповедники,
- промышленные предприятия повышенной экологической опасности
Юристы сообщили Фокусу, что во время войны к уже действующим запретам на съемку с неба добавились новые. По словам управляющего партнера ЮК Winner Игоря Ясько, в июле городские территориальные общины начали публиковать во исполнение протокола оперативного штаба Совета обороны Киевской области сообщения о запрете использования воздушного пространства на территории областей.
Что запретили на время войны в Украине:
- гражданские воздушные суда
- легкомоторные летательные аппараты
- квадрокоптеры, дроны (в том числе, агродроны)
- воздушные безмоторные средства передвижения, планеры, дельтапланы, аэростаты, дирижабли
То есть, фактически сегодня под запретом даже дроны, которые используют агропредприятия для наблюдения за своими полями.
"Для использования беспилотников в сельском хозяйстве субъектам хозяйствования необходимо обратиться в соответствующую областную военную администрацию на предмет возможности использования на конкретной территории (в районе) беспилотных воздушных судов. Решение в конкретной области принимает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины", — отмечает Игорь Ясько.
Кроме того, запреты на БПЛА обнародовала Служба безопасности Украины. "На территории Киевской области запретили запускать в воздух дроны, квадрокоптеры и беспилотные летательные аппараты, в частности, так называемые, агродроны. Такие полеты будут считаться шпионажем и диверсионной группой в пользу врага со всеми вытекающими последствиями", — отметили в СБУ.
В случае нарушения, в лучшем случае, пилоту БПЛА грозит штраф в сумме 1020-8500 грн. А если на карте памяти дрона оказались военные объекты или передвижение колонны ВСУ, и эта информация была обнародована, наказание будет более серьезным – вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 5 лет за распространение информации о направлении или перемещении оружия, вооружения и боеприпасов по территории Украины, а также от 5 до 8 лет — за распространение информации о перемещении, движении, расположении ВСУ или военных формирований, по возможности их идентификации на местности.
Как ранее писал Фокус, действие военного положения не означает полного запрета на проведение фото- и видеосъемки. Однако в стране действует ряд законов и нормативных актов, которые устанавливают определенные ограничения на проведение съемки. Часть таких ограничений предусмотрена законом Украины "О государственной тайне".