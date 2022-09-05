Выключите камеру: какие ограничения на съемку фото и видео действуют в Украине

Во время войны запрещено снимать военных, технику, места попадания ракет, кроме того, в стране введен запрет на совершение фотографий ряда учреждений – зданий облсоветов и горсоветов и предприятий.

Сам факт действия военного положения не означает полного запрета на проведение фото- и видеосъемки. Однако в стране действует ряд законов и нормативных актов, которые устанавливают определенные ограничения на проведение съемки. Часть таких ограничений предусмотрена законом Украины "О государственной тайне". Об этом идет речь в статье Фокуса "Без лишних кадров. Какие ограничения на съемку видео и фото действуют во время войны".

"Статьей 8 данного закона определен перечень сведений в сфере обороны, относящихся к военной тайне. Данный перечень предусматривает значительный объем информации, объектов и сведений, составляющих государственную тайну (в том числе сведения о вооружении, дислокации, передвижении, результатах деятельности) вооруженных сил и других военных формирований. Согласно ст. 18 ЗУ "О государственной тайне", в целях охраны государственной тайны вводятся ограничения обнародования, передачи другому государству или распространение другим путем секретной информации. Так что даже в мирное время установлены ограничения фото- и видеофиксации военных объектов и деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований", — рассказал Владислав Фирсов, адвокат, старший юрист ЮК "AS Legal".

Какие военные объекты запрещено фотографировать и фиксировать на видео, согласно ст. 8 закона "О государственной тайне":

подготовку и проведение военных операций,

стратегическое и мобилизационное развертывании войск,

важнейшие показатели, характеризующих организацию, численность, дислокацию, боевую и мобилизационную готовность, боевую и другую военную подготовку, вооружение и материально-техническое обеспечение ВСУ

дислокацию, характеристики пунктов управления ВСУ,

геодезические, гравиметрические, картографические и гидрометеорологических данные, имеющие значение для обороны страны;

системы вооружения

показатели развития Вооруженных Сил Украины и их возможностей;

состав, задачи и материально-техническое обеспечение разведывательного органа Министерства обороны Украины

личный состав Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, а также лиц, сотрудничающих или ранее сотрудничавших на конфиденциальной основе с Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины,

методы и результаты ведения движения сопротивления, оперативный резерв и сеть ячеек движения сопротивления

Кроме военных и техники ВСУ, в Украине есть ограничения и на съемку других, так называемых, стратегических объектов. Игорь Ясько объясняет: пунктом 17 Постановления Кабинета Министров "О пограничном режиме", видео-, кино- и фотосъемки в пределах пограничной полосы проводится только после информирования органа охраны государственной границы.

Опрошенные Фокусом юристы отметили, что разрешение на съемку ВСУ выдается лишь журналистам, активистам и блогерам, который заполнили анкету и получили аккредитацию, что регулируется Приказом Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины № 73 от 3 марта 2022 года "Об организации взаимодействия между Вооруженными Силами Украины, другими составляющими сил обороны и представителями средств массовой информации на время действия правового режима военного положения".

Также в Украине есть запреты на фото- и видеофиксацию на территориях областей, что вводятся в действие решениями местной власти. "На территории Тернопольской области, например, сейчас запрещена фото- и видеосъемка объектов военной и критической инфраструктуры, зданий органов государственной и исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, уполномоченных на выполнение соответствующих функций, дорог, на которых они размещены, а также мест массовых скоплений людей", — отметил Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении и ликвидации еще двух ботоферм, которые отвечали за распространение деструктивного контента в социальных сетях. Ранее Службе безопасности Украины удалось обезвредить группировку, которая координировала наступление войск РФ на Киев.