Вимкніть камеру: які обмеження на зйомку фото та відео діють в Україні

Під час війни заборонено знімати військових, техніку, місця влучення ракет, крім того, в країні введено заборону на фотографування низки установ — будівель облрад та міськрад та підприємств.

Сам факт дії воєнного стану не означає повної заборони на проведення фото- та відеозйомки. Однак у країні діє низка законів та нормативних актів, які встановлюють певні обмеження на проведення зйомки. Частину таких обмежень передбачено законом України "Про державну таємницю". Про це йдеться у статті Фокусу "Без зайвих кадрів. Які обмеження на зйомку відео та фото діють під час війни".

"Статтею 8 цього закону визначено перелік відомостей у сфері оборони, що належать до військової таємниці. Даний перелік передбачає значний об'єм інформації, об'єктів та відомостей, які являють державну таємницю (зокрема відомості про озброєння, дислокацію, пересування, результати діяльності) збройних сил та інших військових формувань Згідно зі статтею 18 ЗУ "Про державну таємницю", з метою охорони державної таємниці вводяться обмеження оприлюднення, передачі іншій державі або розповсюдження іншим шляхом секретної інформації, тому навіть у мирний час встановлено обмеження фото- та відеофіксації військових об'єктів та діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань", — розповів Владислав Фірсов, адвокат, старший юрист ЮК "AS Legal".

Які військові об'єкти заборонено фотографувати та фіксувати на відео, згідно зі ст. 8 закону "Про державну таємницю":

підготовку та проведення військових операцій,

стратегічне та мобілізаційне розгортання військ,

найважливіші показники, що характеризують організацію, чисельність, дислокацію, бойову та мобілізаційну готовність, бойову та іншу військову підготовку, озброєння та матеріально-технічне забезпечення ЗСУ

дислокацію, характеристики пунктів управління ЗСУ,

геодезичні, гравіметричні, картографічні та гідрометеорологічні дані, що мають значення для оборони країни;

системи озброєння

показники розвитку Збройних Сил України та їх можливостей;

склад, завдання та матеріально-технічне забезпечення розвідувального органу Міністерства оборони України

особовий склад Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, а також осіб, які співпрацюють або раніше співпрацювали на конфіденційній основі із Силами спеціальних операцій Збройних Сил України,

методи та результати ведення руху опору, оперативний резерв та мережа осередків руху опору

Окрім військових та техніки ЗСУ, в Україні є обмеження і на зйомку інших так званих стратегічних об'єктів. Ігор Ясько пояснює: пунктом 17 Постанови Кабінету Міністрів "Про прикордонний режим", відео-, кіно- та фотозйомки в межах прикордонної смуги проводиться лише після інформування органу охорони державного кордону.

Опитані Фокусом юристи зазначили, що дозвіл на зйомку ЗСУ видається лише журналістам, активістам та блогерам, які заповнили анкету та отримали акредитацію, що регулюється Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України № 73 від 3 березня 2022 року "Про організацію взаємодії між Збройними Силами України, сил оборони та представниками засобів масової інформації на час дії правового режиму воєнного стану".

Також в Україні є заборони на фото- та відеофіксацію на територіях областей, що вводяться у дію рішеннями місцевої влади. "На території Тернопільської області, наприклад, зараз заборонено фото- та відеозйомку об'єктів військової та критичної інфраструктури, будівель органів державної та виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, уповноважених на виконання відповідних функцій, доріг, на яких вони розміщені, а також місць масових скупчень людей", — зазначив Ігор Ясько, керуючий партнер ЮК Winner.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про викриття та ліквідацію ще двох ботоферм, які відповідали за поширення деструктивного контенту у соціальних мережах. Раніше Службі безпеки України вдалося знешкодити угруповання, яке координувало наступ військ РФ на Київ.