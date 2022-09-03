СБУ заблокувала нові ботоферми, які співпрацювали з політпартіями та росіянами (фото)

Бот-мережі, які функціонували в Одесі та під Києвом, налічували майже 7 тисяч фейкових акаунтів, які відповідали за дискредитацію України та виправдання воєнних злочинів ЗС РФ.

Служба безпеки України повідомила про викриття і ліквідацію ще двох ботоферм, які відповідали за поширення деструктивного контенту в соціальних мережах. Про це повідомляє пресцентр відомства.

За даними правоохоронців, ботоферми функціонували в Одесі та Київській області. Майже 7 тисяч фейкових облікових записів використовували для поширення деструктивного контенту, дискредитації Збройних сил України та виправдання воєнних злочинів ЗС РФ.

У Київській області 5-тисячну ботоферму курував 24-річний місцевий житель Запорізької області. Для конспірації підозрюваний реєстрував фейкові облікові записи за допомогою російських поштових сервісів, а також через віртуальні номери мобільних операторів Росії та Білорусі. За потреби, як стверджують в СБУ, зловмисник використав підроблені документи українських громадян для проходження верифікації.

"Готових" роботів зловмисник здавав в оренду або продавав зацікавленим особам, приймаючи оплату за свої "послуги" на банківську картку. Його "клієнтами" були, зокрема, представники піар-підрозділів політичних партій і громадяни РФ, які просувають в українському інформпросторі деструктивні та провокаційні матеріали", — йдеться у пресрелізі відомства.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри за ч.1 ст. 361 Кримінального кодексу — "Несанкціоноване втручання у роботу інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж".

Ще одну ботоферму було ліквідовано в Одесі, організаторами якої були четверо місцевих жителів. Підозрювані, за даними СБУ, просували акаунти в соцмережах і месенджерах для подальшого поширення панічних настроїв і фейкових новин із фронту.

У процесі розслідування було встановлено, що клієнтами одеської ботоферми були громадяни, які зараз перебувають на території Росії. Під час обшуків правоохоронці вилучили 4 сервери, понад 250 USB-модемів, мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, банківські картки та 400 SIM-карток операторів мобільного зв'язку.

Після завершення експертиз фігурантам можуть оголосити підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч.1 ст. 111 — "Колобараційна діяльність";

ч.1 ст. 361 — "Несанкціоноване втручання у роботу інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж".

[ + – ] СБУ ліквідувала ще дві ворожі ботоферми [ + – ] СБУ ліквідувала ще дві ворожі ботоферми [ + – ] СБУ ліквідувала ще дві ворожі ботоферми [ + – ] СБУ ліквідувала ще дві ворожі ботоферми [ + – ] СБУ ліквідувала ще дві ворожі ботоферми [ + – ] СБУ ліквідувала ще дві ворожі ботоферми

Нагадаємо, на початку серпня СБУ повідомила про ліквідацію багатомільйонної ботоферми, яка займалася дискредитацією керівництва держави та розхитувала ситуацію в країні. Правоохоронці стверджували, що мережа фейкових акаунтів працювала на користь однієї з політпартій. У ЗМІ також з'явилася інформація, що ліквідована ботоферма належала до "Європейської солідарності".

Також повідомлялося, що СБУ ліквідувала ворожу ботоферму, яка розсилала бійцям ЗСУ повідомлення з погрозами.