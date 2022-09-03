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Політика Російсько-українська війна

СБУ заблокувала нові ботоферми, які співпрацювали з політпартіями та росіянами (фото)

Ботоферма СБУ ліквідація фейкові облікові записи політичні партії Росія пропаганда
СБУ заблокувала нові ботоферми, які співпрацювали з політпартіями та росіянами

Бот-мережі, які функціонували в Одесі та під Києвом, налічували майже 7 тисяч фейкових акаунтів, які відповідали за дискредитацію України та виправдання воєнних злочинів ЗС РФ.

Служба безпеки України повідомила про викриття і ліквідацію ще двох ботоферм, які відповідали за поширення деструктивного контенту в соціальних мережах. Про це повідомляє пресцентр відомства.

За даними правоохоронців, ботоферми функціонували в Одесі та Київській області. Майже 7 тисяч фейкових облікових записів використовували для поширення деструктивного контенту, дискредитації Збройних сил України та виправдання воєнних злочинів ЗС РФ.

У Київській області 5-тисячну ботоферму курував 24-річний місцевий житель Запорізької області. Для конспірації підозрюваний реєстрував фейкові облікові записи за допомогою російських поштових сервісів, а також через віртуальні номери мобільних операторів Росії та Білорусі. За потреби, як стверджують в СБУ, зловмисник використав підроблені документи українських громадян для проходження верифікації.

"Готових" роботів зловмисник здавав в оренду або продавав зацікавленим особам, приймаючи оплату за свої "послуги" на банківську картку. Його "клієнтами" були, зокрема, представники піар-підрозділів політичних партій і громадяни РФ, які просувають в українському інформпросторі деструктивні та провокаційні матеріали", — йдеться у пресрелізі відомства.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри за ч.1 ст. 361 Кримінального кодексу — "Несанкціоноване втручання у роботу інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж".

Ще одну ботоферму було ліквідовано в Одесі, організаторами якої були четверо місцевих жителів. Підозрювані, за даними СБУ, просували акаунти в соцмережах і месенджерах для подальшого поширення панічних настроїв і фейкових новин із фронту.

У процесі розслідування було встановлено, що клієнтами одеської ботоферми були громадяни, які зараз перебувають на території Росії. Під час обшуків правоохоронці вилучили 4 сервери, понад 250 USB-модемів, мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, банківські картки та 400 SIM-карток операторів мобільного зв'язку.

Після завершення експертиз фігурантам можуть оголосити підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

  • ч.1 ст. 111 — "Колобараційна діяльність";
  • ч.1 ст. 361 — "Несанкціоноване втручання у роботу інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж".
СБУ ліквідувала ще дві ворожі ботоферми
СБУ ліквідувала ще дві ворожі ботоферми
СБУ ліквідувала ще дві ворожі ботоферми
СБУ ліквідувала ще дві ворожі ботоферми
СБУ ліквідувала ще дві ворожі ботоферми
СБУ ліквідувала ще дві ворожі ботоферми
СБУ ліквідувала ще дві ворожі ботоферми
СБУ ліквідувала ще дві ворожі ботоферми
СБУ ліквідувала ще дві ворожі ботоферми
СБУ ліквідувала ще дві ворожі ботоферми
СБУ ліквідувала ще дві ворожі ботоферми
СБУ ліквідувала ще дві ворожі ботоферми
СБУ ліквідувала ще дві ворожі ботоферми
СБУ ліквідувала ще дві ворожі ботоферми
СБУ ліквідувала ще дві ворожі ботоферми
СБУ ліквідувала ще дві ворожі ботоферми
СБУ ліквідувала ще дві ворожі ботоферми
СБУ ліквідувала ще дві ворожі ботоферми

Нагадаємо, на початку серпня СБУ повідомила про ліквідацію багатомільйонної ботоферми, яка займалася дискредитацією керівництва держави та розхитувала ситуацію в країні. Правоохоронці стверджували, що мережа фейкових акаунтів працювала на користь однієї з політпартій. У ЗМІ також з'явилася інформація, що ліквідована ботоферма належала до "Європейської солідарності".

Також повідомлялося, що СБУ ліквідувала ворожу ботоферму, яка розсилала бійцям ЗСУ повідомлення з погрозами.