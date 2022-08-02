СБУ заблокувала мільйонну мережу ботів "Європейської солідарності", — ЗМІ

За даними слідства, ботоферма використовувалася для поширення фейків щодо конфлікту Офісу президента та Залужного, а також для дискредитації Олени Зеленської.

Служба безпеки України ліквідувала мільйонну ботоферму, яка займалася дискредитацією керівництва держави та розхитувала ситуацію в країні. Мережа роботів працювала на користь однієї з політичних партій. Для координації роботи ботоферми її керівник, громадянин РФ, перебував на зв'язку з чинним народним депутатом, який входить до найближчого оточення колишнього керівництва України. Про це у вівторок, 2 липня, повідомила пресслужба відомства.

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За даними видання "Українська правда", йдеться про ботоферму, яка працювала на користь партії "Європейська солідарність", головою якої є п'ятий президент України Петро Порошенко. Слідство стверджує, що потужності мережі ботів використовували і російські спецслужби, зокрема для поширення неправдивої інформації про ситуацію на фронті. Крім цього, за допомогою ботоферми в Україні проводилися помилкові мінування об'єктів, повідомили в поліції.

СБУ стверджує, що серед останніх операцій зловмисників — дискредитація першої леді Олени Зеленської, а також поширення інформації про нібито конфлікт між керівництвом Офісу Президента та головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним.

Для поширення контенту задіяли понад 1 млн ботів і безліч груп у соціальних мережах із аудиторією майже 400 тисяч користувачів. Українські спецслужби розкрили керівника ботоферми — ним виявився громадянин РФ, який проживав у Києві та позиціонував себе як політичний експерт.

"Для координації злочинних дій був на "зв'язку" з нинішнім народним депутатом, який входить до близького оточення колишнього керівництва нашої держави", — йдеться в повідомленні.

Устаткування для маскування мережі ботів було встановлено в Києві, Харкові та Вінниці.

Під час обшуків у місцях перебування організаторів злочину правоохоронці вилучили:

апаратно-програмний комплекс, що забезпечує функціонування ботоферми;

5000 сім-карт, які зловмисники використовували для створення та подальшого ведення технічних акаунтів;

200 проксі-серверів для заміни IP-адрес і уникнення блокування відповідних інтернет-ресурсів.

Розпочато кримінальне провадження за статтею про незаконне втручання в роботу інформаційних мереж (ч. 2 ст. 361), продовжуються дії щодо притягнення до відповідальності організаторів мережі ботів.

Нагадаємо, раніше СБУ ліквідувала ботоферму, яка розіслала близько 5 тисяч повідомлень із погрозами на адресу бійців Збройних сил України.

Нещодавно радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк розповів про те, що канали "Прямий", "Еспресо", а також "5 канал" було відключено через "нарцисизм" п'ятого президента України Петра Порошенка.