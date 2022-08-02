СБУ заблокировала миллионную сеть ботов "Европейской солидарности", — СМИ

По данным следствия, ботоферма использовалась для распространения фейков о конфликте Офиса президента и Залужного, а также для дискредитации Елены Зеленской.

Служба безопасности Украины ликвидировала миллионную ботоферму, которая занималась дискредитацией руководства государства и расшатывала обстановку в стране. Сеть ботов работала в интересах одной из политических партий. Для координации работы ботофермы ее руководитель, гражданин РФ, находился на связи с действующим народным депутатом, который входит в ближайшее окружение бывшего руководства Украины. Об этом во вторник, 2 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

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По данным издания "Украинская правда", речь идет о ботоферме, которая работала в интересах партии "Европейская солидарность", главой которой является пятый президент Украины Петр Порошенко. Следствие утверждает, что мощности сети ботов использовались и российскими спецслужбами, в частности, для распространения неправдивой информации о ситуации на фронте. Помимо этого при помощи ботофермы в Украине проводились ложные минирования объектов, сообщили в полиции.

СБУ утверждает, что среди последних операций злоумышленников — дискредитация первой леди Елены Зеленской, а также распространение информации о якобы конфликте между руководством Офиса президента и главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным.

Для распространения контента были задействованы более 1 млн ботов и множество групп в социальных сетях с аудиторией почти 400 тысяч пользователей. Украинские спецслужбы раскрыли руководителя ботофермы — им оказался гражданин РФ, который проживал в Киеве и позиционировал себя как политический эксперт.

"Для координации преступных действий был на "связи" с нынешним народным депутатом, входящим в близкое окружение бывшего руководства нашего государства", — говорится в сообщении.

Оборудование для маскировки сети ботов было установлено в Киеве, Харькове и Виннице.

Во время обысков по местам нахождения организаторов преступления правоохранители изъяли:

аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий функционирование ботофермы;

5000 сим-карт, которые злоумышленники использовали для создания и последующего ведения технических аккаунтов;

200 прокси-серверов для замены IP-адресов и избегание блокировки соответствующих интернет-ресурсов.

Начато уголовное производство по статье о незаконном вмешательстве в работу информационных сетей (ч. 2 ст. 361), продолжаются действия по привлечению к ответственности организаторов сети ботов.

Напомним, ранее СБУ ликвидировала ботоферму, которая разослала около 5 тысяч сообщений с угрозами в адрес бойцов Вооруженных сил Украины.

Недавно советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о том, что каналы "Прямой", "Эспрессо", а также "5 канал" были отключены из-за "нарциссизма" пятого президента Украины Петра Порошенко.