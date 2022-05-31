Советник ОП объяснил, почему исключили каналы Порошенко из цифрового эфира (видео)

По мнению Михаила Подоляка, 5 канал, Прямой и Эспрессо, относящиеся к пулу Петра Порошенко, выключили из цифрового эфира из-за "нарциссизма" пятого президента Украины.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью новостному каналу LB Live заявил, что каналы, относящиеся к пулу пятого президента Украины Петра Порошенко, были исключены из цифрового эфира из-за того, что они "транслировали человека, который очень влюблен в себя".

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Главный редактор LB.ua Олег Базар задал советнику ОП вопрос о том, зачем было отключать от цифрового эфира каналы, лояльные к Петру Порошенко. На что Подоляк ответил, что это вопрос единой информационной политики страны во время войны. По его словам, 5 канал, Прямой и Эспрессо, которые частично транслировали телемарафон в первые дни войны, также транслировали "влюбленного в себя" человека.

[ + – ] Зачем отрезать от эфира каналы Эспрессо, Прямой и 5 канал (смотреть с1:06:45)

"У нас много нарциссов, я понимаю, у нас политика построена на нарциссизме как таковом, мы продаем часто нарциссов. Кстати, это вопрос профессионального качества информационного пространства Украины, когда ты продаешь нарцисса, который пуст внутри", — ответил Подоляк.

По мнению Подоляка, демонстрация самовлюбленности Порошенко на таком уровне причиняет больший ущерб, в отличии от "нарциссизма" тех, кто просто себя хочет монетизировать.

"Нарциссизм — это когда ты продаешь себя, потому что ты хочешь монетизироваться, на каком-то уровне. Это одно дело. И другое дело, когда ты все еще никак не можешь смириться с тем, что ты проиграл", — подытожил политик.

В заключении Подоляк сказал, что для того, чтобы подсознательно как-то компенсировать этот проигрыш, человек может пойти на любые разрушительные информационные технологии. В частности Порошенко имеет для этого ресурс, в том числе и медийный.

Напомним, лидер фракции "Европейская солидарность" и экс-президент Украины Петр Порошенко 28 мая пытался покинуть территорию Украины, однако сотрудники Госпогранслужбы его не пропустили. По словам нардепа Олега Синютки, пограничники получили указание не пропускать экс-президента от высшего государственного руководства.

30 мая Петр Порошенко все же выехал в Нидерланды на саммит Европейской народной партии. Соратники политика назвали запрет на пересечение границы "правовым беспределом".