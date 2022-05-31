Радник ОП пояснив, чому виключили канали Порошенка з цифрового ефіру (відео)

На думку Михайла Подоляка, "5 канал", "Прямий" і "Еспресо", які стосуються пулу Петра Порошенка, виключили з цифрового ефіру через "нарцисизм" п'ятого президента України.

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю новинному каналу LB Live заявив, що канали, які стосуються пулу п'ятого президента України Петра Порошенка, були виключені з цифрового ефіру через те, що вони "транслювали людину, яка дуже закохана в себе".

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Головний редактор LB.ua Олег Базар поставив раднику ОП питання, навіщо було відключати від цифрового ефіру канали, лояльні до Петра Порошенка. На що Подоляк відповів, що це є питання єдиної інформаційної політики країни під час війни. За його словами, "5 канал", "Прямий" і "Еспресо", які частково транслювали телемарафон у перші дні війни, також транслювали "закохану в себе" людину.

[ + – ] Навіщо відрізати від ефіру канали "5 канал", "Прямий" і "Еспресо" (дивитися з 1:06:45)

"У нас багато нарцисів, я розумію, у нас політика побудована на нарцисизмі як такому, ми продаємо часто нарцисів. До речі, це питання професійної якості інформаційного простору України, коли ти продаєш нарциса, який порожній усередині", — відповів Подоляк.

На думку Подоляка, демонстрація самозакоханості Порошенка на такому рівні завдає більшої шкоди, на відміну від "нарцисизму" тих, хто просто хоче монетизувати себе.

"Нарцисизм — це коли ти продаєш себе, тому що ти хочеш монетизуватися на якомусь рівні. Це одна справа. І інша справа, коли ти все ще ніяк не можеш упокоритися з тим, що ти програв", — підсумував політик.

На закінчення Подоляк сказав, що для того, щоб підсвідомо якось компенсувати цей програш, людина може піти на будь-які руйнівні інформаційні технології. Зокрема, Порошенко має для цього ресурс, у тому числі й медійний.

Нагадаємо, лідер фракції "Європейська солідарність" і експрезидент України Петро Порошенко 28 травня намагався залишити територію України, проте співробітники Держприкордонслужби його не пропустили. За словами нардепа Олега Синютки, прикордонники отримали вказівку не пропускати експрезидента від найвищого державного керівництва.

30 травня Петро Порошенко все ж таки виїхав до Нідерландів на саміт Європейської народної партії. Соратники політика назвали заборону на перетин кордону "правовим свавіллям".