"Ехал в командировку от ВР". Пограничники не выпустили Порошенко из Украины: что известно

Экс-президент пытался пересечь границу во Львовской области. В "Европейской солидарности" говорят, что у него есть разрешение от Руслана Стефанчука.

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Бывшему президенту Петру Порошенко не позволили выехать из Украины в зарубежную командировку. Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат от "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

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По ее словам, Госпогранслужба "без объяснения" причины остановили Петра Порошенко на пункте пропуска "Рава-Руська" во Львовской области. Издание "Украинская правда" со слов сотрудника пограничной службы пишет, что Петр Порошенко действительно был на территории контрольно-пропускного пункта 27 мая около 23:45.

Народный депутат Олег Синютка утверждает, что пограничники получили указание не пропускать экс-президента от высшего государственного руководства:

"Я убежден, что указание этим пограничникам поступило из самых высоких кабинетов власти. Ибо кто может сегодня не признавать Распоряжение Председателя Верховной Рады об официальной делегации, официально зарегистрированном, официально подписанном, имеет соответствующий номер?"

Ирина Геращенко пишет, что Петр Порошенко должен отправиться за границу в дипломатическую командировку как член официальной делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее НАТО в Вильнюсе. Она опубликовала распоряжение, подписанное спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком, и добавила, что состав делегации утвердил Комитет иностранных дел. В документе отмечается, что он утвержден на основании решений Комитета по вопросам внешней политики от 13 мая 2022 года.

"Пограничники на пункте пересечения "Рава Русская" несли какую-то чушь о "поддельном или отмененном распоряжении", хотя всех остальных депутатов, то ли инспектирующие курорты Италии слуги "ОПЗЖ", вывозящие драгоценности, выпускают из страны без всяких проблем", — подчеркнула Ирина Геращенко. — Руководство фракции ЕС весь вечер пыталось связаться с председателем ВР, чтобы понять, что происходит, однако он не вышел на контакт".

Парламентарий предположила, что в Украине существуют "черные списки" политиков, которым не разрешают выступать на едином телемарафоне, а теперь еще и не выпускают за границу. По мнению представительницы "ЕС", происходит "сегрегация депутатов по партийной принадлежности".

Накануне партия "Европейская Солидарность" анонсировала, что 29-30 мая 2022 года Петр Порошенко должен принять участие в ежегодном заседании ПА НАТО, а также встретиться с представителями Литвы, депутатами стран-членов Североатлантического Альянса и Европейского парламента. Позже, 31 мая и 1 июня лидер партии планировал поучаствовать в заседании Конгресса и Саммите Европейской народной партии (ЕНП) в Роттердаме, ключевой темой которого станет война в Украине.

Еще 5 мая "Европейская солидарность" на своем сайте писала, что Петр Порошенко получил приглашение на Конгресс от Президента Европейской народной партии Дональда Туска. В рамках мероприятия планируют выбрать новых руководителей ЕНП, а также обсудить предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, ее поддержку в борьбе с Россией и введение более жестких санкций против Москвы.

[ + – ] Петр Порошенко на пограничном пункте пропуска "Рава Русская" 27 мая Фото: Страна

Телеграм-канал "Политика Страны" со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что Петр Порошенко прибыл в "Раву Русскую" в окружении пяти человек и предоставил документы из Верховной Рады:

"Однако пограничники так и не смогли установить подлинность предоставленных документов, потому что не считывался Qr-код. Два часа Порошенко и делегацию продержали на границе, после чего они самостоятельно уехали в обратном направлении".

23 мая народный депутат от "ОПЗЖ" Виктор Медведчук дал показания против Петра Порошенко. Он рассказал на камеру, что экс-президент причастен к приватизации трубопровода "Самара — Западное направление" и покупке угля из ОРДЛО.

Партия "Европейская Солидарность" в официальном заявлении отрицает обвинения в адрес Петра Порошенко. Официальная позиция политсилы: Виктор Медведчук "спасает свою шкуру" и устраивает информационную диверсию в интересах России.