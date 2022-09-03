СБУ заблокировала новые ботофермы, сотрудничавшие с политпартиями и россиянами (фото)

Бот-сети, которые функционировали в Одессе и под Киевом, насчитывали около 7 тысяч фейковых аккаунтов, отвечавших за дискредитацию Украины и оправдание военных преступлений ВС РФ.

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении и ликвидации еще двух ботоферм, которые отвечали за распространение деструктивного контента в социальных сетях. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным правоохранителей, ботофермы функционировали в Одессе и Киевской области. Около 7 тысяч фейковых аккаунтов использовали для распространения деструктивного контента, дискредитации Вооруженных сил Украины и оправдания военных преступлений ВС РФ.

В Киевской области 5-тысячную ботоферму курировал 24-летний местный житель Запорожской области. Для конспирации подозреваемый регистрировал фейковые аккаунты с помощью российских почтовых сервисов, а также через виртуальные номера мобильных операторов России и Беларуси. При необходимости, как утвержадют в СБУ, злоумышленник использовал поддельные документы украинских граждан для прохождения верификации.

"Готовых" ботов злоумышленник сдавал в аренду или продавал заинтересованным лицам, принимая оплату за свои "услуги" на банковскую карту. Его "клиентами" были, в частности, представители пиар-подразделений политических партий и граждане РФ, которые продвигают в украинском информпространстве деструктивные и провокационные материалы", — говорится в пресс-релизе ведомства.

В данный момент решается вопрос об объявлении подозрения по ч.1 ст. 361 Уголовного кодекса — "Несанкционированное вмешательство в работу информационных, электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей".

Еще одна ботоферма была ликвидирована в Одессе, организаторами которой были четверо местных жителей. Подозреваемые, по данным СБУ, продвигали аккаунты в соцсетях и мессенджерах для дальнейшего распространения панических настроений и фейковых новостей с фронта.

В ходе расследования было установлено, что клиентами одесской ботофермы были граждане, которые в данный момент находятся на территории России. Во время обысков правоохранители изъяли 4 сервера, более 250 USB-модемов, мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, банковские карты и 400 SIM-карт операторов мобильной связи.

После завершения экспертиз фигурантам могут объявить подозрение по двум статьям Уголовного кодекса:

ч.1 ст. 111 — "Коллаборационная деятельность"

ч.1 ст. 361 — "Несанкционированное вмешательство в работу информационных, электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей".

[ + – ] СБУ ликвидировала еще две вражеские ботофермы [ + – ] СБУ ликвидировала еще две вражеские ботофермы [ + – ] СБУ ликвидировала еще две вражеские ботофермы [ + – ] СБУ ликвидировала еще две вражеские ботофермы [ + – ] СБУ ликвидировала еще две вражеские ботофермы [ + – ] СБУ ликвидировала еще две вражеские ботофермы

Напомним, в начале августа СБУ сообщила о ликвидации многомиллионной ботофермы, которая занималась дискредитацией руководства государства и расшатывала обстановку в стране. Правоохранители утверждали, что сеть фейковых аккаунтов работала в интересах одной из политпартий. В СМИ также появилась информация, что ликвидированная ботоферма принадлежала "Европейской солидарности".

Также сообщалось, что СБУ ликвидировала вражескую ботоферму, которая рассылала бойцам ВСУ сообщения с угрозами.