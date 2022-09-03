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Политика Российско-украинская война

СБУ заблокировала новые ботофермы, сотрудничавшие с политпартиями и россиянами (фото)

Ботоферма СБУ ликвидация фейковые аккаунты политические партии Россия пропаганда
СБУ заблокировала новые ботофермы, сотрудничавшие с политпартиями и россиянами

Бот-сети, которые функционировали в Одессе и под Киевом, насчитывали около 7 тысяч фейковых аккаунтов, отвечавших за дискредитацию Украины и оправдание военных преступлений ВС РФ.

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении и ликвидации еще двух ботоферм, которые отвечали за распространение деструктивного контента в социальных сетях. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным правоохранителей, ботофермы функционировали в Одессе и Киевской области. Около 7 тысяч фейковых аккаунтов использовали для распространения деструктивного контента, дискредитации Вооруженных сил Украины и оправдания военных преступлений ВС РФ.

В Киевской области 5-тысячную ботоферму курировал 24-летний местный житель Запорожской области. Для конспирации подозреваемый регистрировал фейковые аккаунты с помощью российских почтовых сервисов, а также через виртуальные номера мобильных операторов России и Беларуси. При необходимости, как утвержадют в СБУ, злоумышленник использовал поддельные документы украинских граждан для прохождения верификации.

"Готовых" ботов злоумышленник сдавал в аренду или продавал заинтересованным лицам, принимая оплату за свои "услуги" на банковскую карту. Его "клиентами" были, в частности, представители пиар-подразделений политических партий и граждане РФ, которые продвигают в украинском информпространстве деструктивные и провокационные материалы", — говорится в пресс-релизе ведомства.

В данный момент решается вопрос об объявлении подозрения по ч.1 ст. 361 Уголовного кодекса — "Несанкционированное вмешательство в работу информационных, электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей".

Еще одна ботоферма была ликвидирована в Одессе, организаторами которой были четверо местных жителей. Подозреваемые, по данным СБУ, продвигали аккаунты в соцсетях и мессенджерах для дальнейшего распространения панических настроений и фейковых новостей с фронта.

В ходе расследования было установлено, что клиентами одесской ботофермы были граждане, которые в данный момент находятся на территории России. Во время обысков правоохранители изъяли 4 сервера, более 250 USB-модемов, мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, банковские карты и 400 SIM-карт операторов мобильной связи.

После завершения экспертиз фигурантам могут объявить подозрение по двум статьям Уголовного кодекса:

  • ч.1 ст. 111 — "Коллаборационная деятельность"
  • ч.1 ст. 361 — "Несанкционированное вмешательство в работу информационных, электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей".
Ботоферма СБУ ликвидация фейковые аккаунты политические партии Россия пропаганда
СБУ ликвидировала еще две вражеские ботофермы
Ботоферма СБУ ликвидация фейковые аккаунты политические партии Россия пропаганда
СБУ ликвидировала еще две вражеские ботофермы
Ботоферма СБУ ликвидация фейковые аккаунты политические партии Россия пропаганда
СБУ ликвидировала еще две вражеские ботофермы
Ботоферма СБУ ликвидация фейковые аккаунты политические партии Россия пропаганда
СБУ ликвидировала еще две вражеские ботофермы
Ботоферма СБУ ликвидация фейковые аккаунты политические партии Россия пропаганда
СБУ ликвидировала еще две вражеские ботофермы
Ботоферма СБУ ликвидация фейковые аккаунты политические партии Россия пропаганда
СБУ ликвидировала еще две вражеские ботофермы
Ботоферма СБУ ликвидация фейковые аккаунты политические партии Россия пропаганда
Ботоферма СБУ ликвидация фейковые аккаунты политические партии Россия пропаганда
Ботоферма СБУ ликвидация фейковые аккаунты политические партии Россия пропаганда
Ботоферма СБУ ликвидация фейковые аккаунты политические партии Россия пропаганда
Ботоферма СБУ ликвидация фейковые аккаунты политические партии Россия пропаганда
Ботоферма СБУ ликвидация фейковые аккаунты политические партии Россия пропаганда

Напомним, в начале августа СБУ сообщила о ликвидации многомиллионной ботофермы, которая занималась дискредитацией руководства государства и расшатывала обстановку в стране. Правоохранители утверждали, что сеть фейковых аккаунтов работала в интересах одной из политпартий. В СМИ также появилась информация, что ликвидированная ботоферма принадлежала "Европейской солидарности".

Также сообщалось, что СБУ ликвидировала вражескую ботоферму, которая рассылала бойцам ВСУ сообщения с угрозами.