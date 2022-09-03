Без лишних кадров. Какие ограничения на съемку видео и фото действуют во время войны

Действие военного положения в Украине существенно меняет права и свободы граждан, в частности, относительно проведения фотосъемки, а также съемки видео с помощью камеры телефона, фотоаппарата или квадрокоптера. Фокус выяснил, что точно нельзя фотографировать и фиксировать на видео во время войны.

Проведение фото- и видеосъемки в Украине с момента введения военного положения 24 февраля 2022 года усложнилось. Многие профессионалы и любители фотографии и видео в течение последних шести месяцев столкнулись с проблемами, когда на проведение съемки либо требуется разрешение, либо же вообще действует запрет снимать на тех локациях, которые они присмотрели для своей съемки.

"Весной при досмотре автомобиля наличие фото- или видеокамеры вообще могло вести к посещению полицейского участка и длительным объяснениям. Если же в багажнике был замечен любительский дешевый дрон, то его могли изъять, так как съемка с неба вообще запрещена во многих областях, и проводить ее могут только военные", — рассказал Фокусу фотограф-любитель из Винницы Валентин Кухар (имя изменено по просьбе комментатора). Фокус решил разобраться, какими законами и нормативными актами сегодня в Украине регулируются вопросы фото- и видеосъемки.

Разрешено и запрещено. Что точно нельзя фотографировать во время войны

Юристы рассказали Фокусу, что сам факт действия военного положения не означает полного запрета на проведение фото- и видеосъемки. Однако в стране действует ряд нормативно-правовых документов, которые устанавливают определенные ограничения.

Например, некоторые ограничения и в мирное время действуют, так как предусмотрены законом Украины "О государственной тайне".

"Статьей 8 данного закона определен перечень сведений в сфере обороны, относящихся к военной тайне. Данный перечень предусматривает значительный объем информации, объектов и сведений, составляющих государственную тайну (в том числе сведения о вооружении, дислокации, передвижении, результатах деятельности) вооруженных сил и других военных формирований. Согласно ст. 18 ЗУ "О государственной тайне", в целях охраны государственной тайны вводятся ограничения обнародования, передачи другому государству или распространение другим путем секретной информации. Так что даже в мирное время установлены ограничения фото- и видеофиксации военных объектов и деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований", — рассказал Владислав Фирсов, адвокат, старший юрист ЮК "AS Legal".

Какие военные объекты запрещено фотографировать и фиксировать на видео, согласно ст. 8 Закона "О государственной тайне":

подготовку и проведение военных операций,

стратегическое и мобилизационное развертывании войск,

важнейшие показатели, характеризующих организацию, численность, дислокацию, боевую и мобилизационную готовность, боевую и другую военную подготовку, вооружение и материально-техническое обеспечение ВСУ

дислокацию, характеристики пунктов управления ВСУ,

геодезические, гравиметрические, картографические и гидрометеорологических данные, имеющие значение для обороны страны;

системы вооружения

показатели развития Вооруженных Сил Украины и их возможностей;

состав, задачи и материально-техническое обеспечение разведывательного органа Министерства обороны Украины

личный состав Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, а также лиц, сотрудничающих или ранее сотрудничавших на конфиденциальной основе с Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины,

методы и результаты ведения движения сопротивления, оперативный резерв и сеть ячеек движения сопротивления

Владислав Фирсов говорит, что на законодательном уровне для рядовых граждан ограничения по фото- и видеосъемке по сравнению с довоенным временем фактически не изменились. Но Приказом Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины № 73 от 3 марта 2022 года "Об организации взаимодействия между Вооруженными Силами Украины, другими составляющими сил обороны и представителями средств массовой информации на время действия правового режима военного положения" установлен порядок фото- и видеофиксации военных СМИ, лидерами, мнениями и блогерами при условии аккредитации. То есть, определенные возможности фотографировать военных и их технику есть только у журналистов, активистов и блогеров с аккредитацией и в порядке, который определил Главнокомандующий ВСУ.

[ + – ] Фотографировать в Украине во время войны разрешено. Однако запрещается съемка ВСУ, блокпостов, военной техники и мест попадания ракет Фото: Pexels

"Если речь идет о журналистах, Вооруженные Силы проводят аккредитацию представителей национальных и иностранных средств массовой информации. Для получения соответствующей электронной пресс-карты журналистам нужно заполнить анкету по форме и отправить указанный в анкете список документов. После верификации всех данных, медиа-работникам будет предоставлена ​​электронная версия пресс-карты для предъявления по требованию военных и правоохранительных органов. В случае нарушения условий журналистской деятельности, разглашения конфиденциальной информации или передачи карты другим лицам, журналисты могут быть лишены аккредитации без права ее восстановления", — объяснил Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner.

Конечно, кроме военных и техники ВСУ, в Украине есть ограничения и на съемку других, так называемых, стратегических объектов. Игорь Ясько объясняет: пунктом 17 Постановления Кабинета Министров "О пограничном режиме", видео-, кино- и фотосъемки в пределах пограничной полосы проводится только после информирования органа охраны государственной границы.

Есть и запреты, которые вводятся на территориях отдельных областей местной властью. "На территории Тернопольской области, например, сейчас запрещена фото- и видеосъемка объектов военной и критической инфраструктуры, зданий органов государственной и исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, уполномоченных на выполнение соответствующих функций, дорог, на которых они размещены, а также мест массовых скоплений людей", — отмечает Игорь Ясько.

Только не с неба. Можно ли снимать видео квадрокоптерами в Украине во время войны

Дроны в Украине в последние годы обрели особую популярность. Кроме огромного количества любителей съемки с неба, в стране квадрокоптеры для видеосъемки активно использовали люди искусства (музыканты, режиссеры, кинооператоры, клипмейкеры), блогеры, аграрии, застройщики. В стране действовали до войны и продолжают действовать сейчас определенные ограничения на съемку с неба.

"Согласно Постановлению Кабмина от 6 декабря 2017 № 954 "Об утверждении Положения об использовании воздушного пространства Украины" использование воздушного пространства Украины может быть запрещено или ограничено Госавиаслужбой и органами объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения. Запрет на использование воздушного пространства Украины устанавливается над атомными станциями, гидроэлектростанциями, плотинами, важными государственными объектами, природными заповедниками, объектами или промышленными предприятиями повышенной экологической опасности", — отмечает Игорь Ясько.

[ + – ] Чтобы не получить штраф или арест, во время войны лучше отказаться от запуска дрона в Украине Фото: СБУ

Теперь же, во время войны, к уже действующим запретам добавились новые. По словам Игоря Ясько, в июле городские территориальные общины начали публиковать во исполнение протокола оперативного штаба Совета обороны Киевской области сообщения о запрете использования воздушного пространства на территории областей страны. Во многих областях дрон сегодня можно запускать исключительно по согласованию со Службой безопасности Украины. Также такие разрешения на полеты может предоставить военная администрация конкретной области.

Что запретили в Украине в связи с войной:

гражданские воздушные суда

легкомоторные летательные аппараты

квадрокоптеры, дроны (в том числе, агродроны)

воздушные безмоторные средства передвижения, планеры, дельтапланы, аэростаты, дирижабли

"Для использования беспилотников в сельском хозяйстве субъектам хозяйствования необходимо обратиться в соответствующую областную военную администрацию на предмет возможности использования на конкретной территории (в районе) беспилотных воздушных судов. Решение в конкретной области принимает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины", — говорит Игорь Ясько.

[ + – ] Запускать дроны в Украине можно только представителям ВСУ и спецслужб. Остальным необходимо либо отказаться от съемки, либо получить специальное разрешение Фото: aerodron.com.ua

В случае нарушения, когда разрешения на полеты нет, в лучшем случае, гражданину-пилоту грозит штраф в сумме 1020-8500 грн. Но если на карте памяти дрона оказались военные объекты или передвижение колонны ВСУ, и эта информация была обнародована (либо планировалась быть опубликованной), наказание будет более серьезным – вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 5 лет за распространение информации о направлении или перемещении оружия, вооружения и боеприпасов по территории Украины, а также от 5 до 8 лет — за распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или военных формирований. Конечно, речь идет о распространении информации, которая не была обнародована самим Генштабом ВСУ.

Покажите телефон. Кто и как имеет право досматривать фотографии в смартфоне

В период действия военного положения нередкими стали случаи, когда граждан на блокпостах просят показать телефон с последними сделанными фотографиями. Чаще всего это происходит, если проверяющие заметили, что человек что-то фотографировал неподалеку от блокпоста, или же подумали, что он фотографирует или снимает видео.

"Право на проведение проверки дано уполномоченным лицам Национальной полиции Украины, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной миграционной службы Украины, Государственной таможенной службы Украины и Вооруженных сил Украины. Поскольку статьей 1142 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боеприпасах в Украине, движении, перемещении или размещении ВСУ или других военных формирований, то уполномоченное лицо на блокпосту может проверить фото и видео о наличии на соответствующих устройствах запрещенных объектов", — подчеркнул Игорь Ясько.

Около блокпостов в Украине не стоит доставать смартфон или фотоаппарат и вести фото- или видеосъемку. Это чревато досмотром, допросом и посещением полицейского участка.

Юристы объясняют: удалять фото по требованию проверяющего действительно необходимо, если на фотографиях запечатлены запрещенные объекты.

"В разъяснениях Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины и Министерства обороны Украины указано, что нельзя публиковать/показывать: летящие (или куда они попали) ракеты; названия улиц, остановки транспорта, магазины, заводы; перемещение украинских военных, военные объекты; работу противовоздушной обороны; место обстрела или попадания снаряда; адреса, визуальную привязку или координаты боев; номера автомобилей, бронетехники; потерпевших или погибших (кроме официальных данных)", — отмечает Игорь Ясько.

[ + – ] Если на фото нет запрещенных объектов, то удалять фотографии нет необходимости. Фото: Pexels

Если же на фото, например, озеро, закат солнца или аисты (а на фоне нет военных, техники, боевых действий или места попадания ракеты или номеров военных авто), то такие фото удалять нет необходимости. В случае требований проверяющих удалить даже те фото, где нет ничего запрещенного, юристы рекомендуют обратиться в полицию.

К слову, в Украине проводить полный досмотр содержимого гаджетов имеет право не терроборона, а полиция.

"Законом не предусмотрено право терробороны проводить осмотр содержимого ваших телефонов или других гаджетов, однако терроборона может передать вас органам Национальной полиции с целью проверки ваших действий на наличие у них составов преступления, таких как шпионаж (ст. 114 Уголовного Кодекса Украины)", — объяснил Владислав Фирсов. Он подчеркнул: неправомерное ограничение прав и свобод человека недопустимо для Войск территориальной обороны Украины и влечет ответственность, согласно действующему законодательству.

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