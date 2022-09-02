Бронь не работает. Почему бизнес не может отсрочить мобилизацию важных специалистов

Для граждан, которые незаменимы на своих должностях в тылу, предусмотрена процедура бронирования работодателем на период мобилизации. Но с мая механизм бронирования пробуксовывает. Почему законное бронирование бизнесом своих ключевых специалистов не работает?

С начала российского вторжения в Украине действует специальный порядок бронирования стратегически необходимых работников. Однако если в теории все хорошо и гладко, то реализация бронирования оказалась весьма сложной и трудновыполнимой задачей. Фокус узнал детали.

Стоп, договор. Что происходит с бронированием сотрудников

"С мая процесс бронирования критически важных работников почти остановился в связи с практической невозможностью заключения договоров на мобилизационные задачи, которых попросту не оказалось на уровне органов местной власти", — сообщила Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес ассоциации (EБA). Собеседница Фокуса добавляет, что даже при наличии таких задач процедура согласования бронирования органами власти на практике составляла месяц, а то и более.

"Действительно, процесс бронирования значительно изменился с мая этого года по сравнению с тем, каким он был в марте-апреле. Хотя правовая база для бронирования фактически осталась прежней", — отвечая на запрос Фокуса подтвердила Яна Михайлюк — советник, адвокат юридической компании TOTUM L.

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Эксперт уточняет, что, в соответствии со ст. 25 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", предусмотрено два случая бронирования:

военнообязанные, работающие в органах государственной власти, других госорганах, органах местного самоуправления в случае, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов

военнообязанные, работающие на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, если это необходимо для выполнения мобилизационных задач (заказов).

"Вместо этого, согласно Постановлению КМУ от 03.03.22 года №194, бронирование происходило на предприятиях, которые имели государственные коммунальные заказы, осуществляли обеспечение потребностей ВСУ, ТРО и населения, и кроме того — на агропредприятиях для проведения посевной. Но с мая позиция Минагро и Минобороны изменилась и для бронирования теперь требуется наличие у предприятия именно мобилизационной задачи, которую получить действительно сложно", — уточняет Михайлюк.

Собеседница Фокуса добавляет, что предприятия, которым установлены мобилизационные задачи, вместе с предложениями по бронированию сотрудников должны предоставлять письма-подтверждения от областных (районных) государственных (военных) администраций о наличии мобилизационных задач. При этом бронированию не подлежат:

лица с дефицитными военно-учетными специальностями

занимающие должности, не определяющие для обеспечения устойчивого функционирования предприятий и отраслей

не являющиеся дефицитными на рынке труда

заменимые не военнообязанными гражданами

не относящиеся к профессиям, обеспечивающим производство продовольствия

То есть, некоторые критерии выглядят довольно субъективными, что вместе с требованием подтверждения мобилизационных задач еще больше усложняет процесс бронирования компаниями сотрудников, которые им нужны для эффективного функционирования.

Что теперь делать. В чем решение проблемы брони сотрудников бизнесом

Бизнес, фактически утративший возможность бронирования сотрудников, в ситуации мобилизации важных работников может столкнуться с существенными рисками.

"Иногда даже мобилизация одного работника, занимающего ключевую должность (например, технический директор, главный технолог и т.д.) может парализовать работу всего предприятия, тем более — если таких людей не скоро можно заменить, а производство должно быть непрерывным, — объясняет Яна Михайлюк. – На практике возникают сложные случаи, когда приходится даже останавливать работу".

[ + – ] Мобилизация технического директора или главного технолога может парализовать работу предприятия Фото: Getty Images

Анна Деревянко рассказала Фокусу, что исправить ситуацию должен правительственный законопроект №7687, который предлагает существенно расширить возможности бронирования военнообязанных для предприятий на период военного положения и, в частности, разрешить бронирование без заключения договоров по выполнению мобилизационных задач.

"Надеюсь, на ближайшем заседании Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки этот законопроект будет поддержан. В то же время, в связи с тем, что новая волна бронирований начнется в ближайшие недели, бизнес призывает правительство Украины однократно продлить действующие бронирования на три месяца", — добавляет Деревянко.

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Яна Михайлюк уточняет, что законопроект №7687 предлагает закрепить новые критерии бронирования работников и для бизнеса наибольший интерес представляет пункт относительно бронирования персонала на предприятиях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Но, как отмечает Михайлюк, порядок и критерии отнесения к таким предприятиям будет определять КМУ, поэтому сейчас рано говорить, какие компании смогут воспользоваться возможностью.

Сейчас очевидным становится тот факт, что государство не спешит предоставлять какие-либо послабления для военнообязанных. Ведь поданный еще 3 августа президенту Украины на подпись принятый закон №7352 об отсрочке мобилизации для педагогов и научных сотрудников до сих пор не подписан. А недавно премьер Денис Шмыгаль "завернул" распоряжение о запуске программы "єВідрядження", которая бы позволила мужчинам-военнообязанным при условии залога 200 тыс. грн. на 7 дней покидать страну с целью совершения деловой поездки.