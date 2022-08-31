Поездка на 200 тысяч. Как мужчины могут выехать из Украины за рубеж

Деловые поездки за границу с 1 сентября снова станут доступными для военнообязанных граждан. Мужчины могут на время покинуть Украину для поездки в командировку по программе "єВідрядження" — Фокус выяснил, как это делается.

После вторжения России в Украину большинство украинских мужчин стали невыездными, вне зависимости от цели поездки. Как отмечает Герман Таслицкий — адвокат, управляющий партнер группы компаний Delta International Services, на основании указа президента от 24 февраля 2022 года № 64/2022, которым введен правовой режим военного положения, в стране временно могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, в частности, статья 33 Конституции о гарантии свободы передвижения, свободного выбора места жительства и права покидать территорию Украины.

С этого момента официально выезжать за границу могут только те мужчины, которые не подпадают под мобилизацию в соответствии с Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Речь, например, идет о лицах с инвалидностью, многодетных родителях, студентах иностранных учебных учреждений.

Только через "Дію": требования к тем, кто едет в командировку за рубеж

Новость о расширении круга лиц, которые получат право временного пересечения границы, появилась на сайте Министерства цифровой трансформации Украины 19 августа. Но соответствующее правительственное решение опрошенные Фокусом эксперты еще не видели.

Исходя из сообщения Минцифры, экспериментальный проект "єВідрядження" с 1 сентября 2022 года открывает возможность военнообязанным мужчинам выезжать из Украины в рабочие поездки. Оформить разрешение на выезд можно в приложении "Дія".

"Уехать за границу в рабочую командировку на срок не более 7 дней смогут военнообязанные мужчины, работающие на экспортоориентированных предприятиях. Воспользоваться процедурой могут как частные предприятия, так и ФЛП", — объясняет Марьяна Гавришко, юрист юридической компании Stron.

Чтобы получить разрешение на выезд, работодатель должен соответствовать следующим критериям:

налоговая отчетность подается своевременно

задолженность по уплате ЕСВ отсутствует

средняя зарплата в пределах юридического лица или ФЛП составляет не менее 20 тыс. грн

количество застрахованных за последний месяц отчетного квартала составляет не менее 10 человек

есть средства для внесения на счет в Ощадбанке залога в сумме 200 тыс. грн

Как уточняет Герман Таслицкий, лицо, которое планирует выехать в командировку за границу, должно иметь официальные трудовые отношения с ФЛП или юрлицом, от имени и в интересах которого такая командировка происходит. Согласно условиям проекта, одновременно за границу может уехать до 10% работников предприятия, но не более 10 человек.

[ + – ] Оформлять разрешение на выезд в командировку можно будет в приложении "Дія" Фото: Минцифры

Куда они едут? Почему выезд за границу – важный вопрос для бизнеса

О необходимости урегулирования вопроса выезда из Украины в командировки во время войны бизнес говорит с начала российского вторжения. Для предприятий, связанных с экспортом или импортом, регулярные посещения зарубежных контрагентов, международных выставок и бизнес-событий часто становятся залогом успешной деятельности. Соответственно, любые шаги, направленные на разрешение командировок во время войны, в бизнес-среде встречают положительно.

"Мы в Ассоциации приветствуем эту инициативу, ведь порой не все экспортные и импортные операции и бизнес-процессы можно решать дистанционно. Чтобы они не остановились, а работа бизнеса продолжалась и оживлялась, предпринимателям и нужна возможность выезда за границу", — комментирует Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА). Собеседница Фокуса считает, что о недостатках предложенного механизма стоит говорить уже после его запуска, ведь все зависит от реализации на практике. А пока важно, чтобы долгожданная инициатива стартовала.

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"Расширение категорий мужчин, которые могут уезжать за границу, позволит компаниям, работающим с иностранными контрагентами, повысить деловую активность, проводить переговоры и заключать контракты, – продолжает Яна Михайлюк, адвокат, советник юридической компании TOTUM LF. — Однако, учитывая ограничения сроков выезда и отсутствие авиасообщения из Украины, командировка может оказаться слишком короткой".

Ростислав Кравец, адвокат, старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" соглашается, что семь дней командировки часто не хватает для заключения договоров и решения вопросов, требующих значительно большего времени.

[ + – ] Отсутствие авиасообщения затрудняет выезд из Украины в командировку

Многие не поедут. Что ограничивает возможности "єВідрядження"

"К сожалению, критерии [проекта "єВідрядження"] достаточно жесткие. Учитывая существенный спад предпринимательства, большое количество утраченных рабочих мест, общее уменьшение заработных плат по сравнению с мирным временем, выполнение установленных критериев будет, скорее, исключением из правил. Это будет по силам иностранным компаниям и ведущим украинским предприятиям, которые не затронули боевые действия", — считает Герман Таслицкий.

По мнению Яны Михайлюк, для представителей малого бизнеса препятствием в организации зарубежных командировок могут стать следующие требования:

количество работников не менее 10

размер средней зарплаты не менее 20 тыс. грн

наличие залога 200 тыс. грн

Например, самозанятый IT-предприниматель или команда из 2-9 соучредителей высокотехнологичного стартапа, которые не имеют оформленных по трудовой книжке наемных работников в Украине, не смогут уехать за границу, даже если найдут залог.

Кроме того, согласно последним официальным данным, в январе 2022 года средняя зарплата в Украине составила 14 577 грн, а по оценкам опрошенных экспертов, во время войны зарплаты снизились на 30-40%. Соответственно, требование относительно средней минимальной зарплаты в размере 20 тыс. грн может стать препятствием для командировок сотрудников предприятий с большим штатом рабочего персонала, в том числе, в госсекторе. Например, сообщалось, что средняя зарплата в АО "Укрзализныця" в июле 2022 года составила 12 095 грн.

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"Есть ощущение, что критерии были рассчитаны на бизнес, который не почувствовал на себе влияния войны в стране и был и остается успешным. Поскольку предприятиям, которые совершили релокацию и начинают с "чистого листа" на новом месте, вряд ли по силам соответствовать установленным критериям. А на этом этапе выезд за границу особенно важен для возобновления партнерских связей, участия в выставках, переговорах", — заключает Герман Таслицкий.

Почему новый механизм выезда за границу не избавит от "схематоза"

Герман Таслицкий предполагает, что жесткие и спорные критерии проекта "єВідрядження" объясняются опасениями власти, что появление возможности для выезда мужчин за границу в командировку откроет двери тем, кто ищет способ сбежать из страны во время войны.

"При существовании запретов злоупотребления будут всегда. Сегодня в Украине уже развита сеть лиц, помогающих с незаконным пересечением границы. Однако выезд в командировку сроком на семь дней вряд ли будет привлекательным для мужчин, которым интересен долгосрочный переезд", — комментирует Яна Михайлюк.

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То есть вокруг оформления выезда в командировку на семь дней под немалый залог хлебной коррупционной кормушки не построишь. Однако старые лазейки по-прежнему будут действовать. Напомним, организаторы незаконных схем переправки военнообязанных мужчин за границу просят за свои услуги от 1 до 10 тыс. долларов.

По мнению Ростислава Кравца, новая инициатива правительства выглядит исключительно попыткой снять социальное напряжение в информационном поле, поскольку на практике пограничники, не уточняя, чего именно не хватает для пересечения границы, могут по своему усмотрению не пропускать граждан за рубеж.