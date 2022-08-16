Студентам – можно. Как выехать за границу учащимся украинских и зарубежных вузов

Действующее законодательство предусматривает отсрочку от мобилизации в период военного положения для студентов и аспирантов. Какие документы пригодятся студентам, чтобы выехать за границу, и все ли студенты могут законно покинуть Украину во время войны?

Госпогранслужба столкнулась с дилеммой: из Украины ежедневно пытаются выехать мужчины, а у многих нет документов, которые бы разрешали такой выезд в связи с введенным в стране военным положением.

В СМИ уже неоднократно появлялись сообщения о том, что Госпогранслужба отказывает в пересечении границы, в частности, тем, кто едет на учебу. Например, по словам спикера Государственной пограничной службы Украины Андреяя Демченко, отдельной статистики по отказам в выезде студентам в ведомстве нет, но попытки пересечь границу со стороны тех, кому выезжать не разрешается, имеют место.

Тем временем, как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, 15 августа парламент поддержал продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года. Также Рада поддержала утверждение Указа о "Продлении срока проведения общей мобилизации".

Как уехать из Украины студенту? Освобождает ли закон студентов от мобилизации во время войны

В Украине порядок призыва на военную службу граждан регулируют два ключевых закона:

Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе";

Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В этих законах перечислены те категории граждан, которые не подлежат призыву во время всеобщей мобилизации.

"Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определен перечень лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации. Согласно абзацу второго части статьи 23 Закона, призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат: соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся за дневной или дуальной формами получения образования", — отметила Ярослава Борка, юрист ЮК "Волхв".

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Отдельно закон "О воинской обязанности и военной службе" регулирует подход к вопросу мобилизации студентов. В частности, как сообщил Фокусу адвокат ЮФ "Ильяшев и партнеры" Владимир Адонин, частью 8 статьи 17 указанного закона предусмотрено, что отсрочка от призыва на срочную военную службу для получения образования на весь период обучения предоставляется гражданам призывного возраста, которые учатся:

в заведениях общего среднего образования III ступени и профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения. При достижении такими призывниками 21-летнего возраста отсрочка теряет силу;

в учреждениях профессионального высшего образования с дневной формой обучения, в том числе, при получении начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврского) уровня высшего образования по программам ступенчатой ​​системы образования;

в учреждениях профессионального высшего и/или высшего образования с дневной формой обучения, в том числе, при получении следующей ступени образования;

в заведениях среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения;

в интернатуре, аспирантуре или докторантуре на расстоянии или без отрыва от производства.

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То есть, украинское законодательство предусматривает, что студенты не призываются на военную службу, если они учатся на дневной или дуальной форме обучения. При этом, речь идет как о студентах украинских учебных учреждений, так и о студентах иностранных колледжей, университетов, высших школ и прочих образовательных учреждений.

А если за рубеж? Могут ли студенты без проблем пересекать границу Украины

Как отметил Владимир Адонин, нормативные акты не разделяют студентов на тех, кто был студентом иностранного вуза до 24 февраля и стал им после 24 февраля. "Поэтому нет запрета на пересечение границы теми мужчинами, которые стали студентами после введения в Украине военного положения и объявления мобилизации. Но мужчины, ставшие студентами после 24 февраля, конечно, будут подвергнуты более детальной проверке относительно правовых оснований для выезда за пределы Украины", — говорит Владимир Адонин.

По мнению советника, адвоката TOTUM LF Яны Михайлюк, выехать за границу имеют право студенты-мужчины, которые зачислены на обучение после 24 февраля 2022 года.

Вопросы пересечения границы мужчинами призывного возраста регулируются многими нормативно-правовыми актами, в частности, согласно Постановлению Кабмина "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины" от 27 января 1995 г. №57, студенты мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет как украинских, так и иностранных вузов не имеют права выезда за границу, несмотря на то, что согласно ст. 23 Закона Украины "О мобилизации" они имеют отсрочку от призыва по мобилизации. Но позже правила изменились в пользу студентов.

[ + – ] Студентам иностранных вузов для пересечения границы нужно предъявить пакет документов, в частности, студенческий билет Фото: Pexels

"Однако еще в марте, как реакция на многочисленные обращения, начальником Генерального штаба ВСУ было предоставлено поручение начальникам штабов одновременно с предоставлением отсрочки от призыва по мобилизации студентам иностранных вузов предоставлять разрешение на выезд за границу. В связи с этим появилось разъяснение Госпогранслужбы от 17.03.22 года о порядке выезда за границу, в которой одной из категорий граждан мужского пола, которые могут пересекать государственную границу, были соискатели профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся за границей по дневной или дуальной форме получения образования", — объяснила Яна Михайлюк, советник, адвокат TOTUM LF.

То есть, мужчины — учащиеся иностранных учебных учреждений могут законно пересекать границу в период действия военного положения. И подробно это разрешение на выезд описывает разъяснение Государственной пограничной службы Украины от 17.03.2022 "О порядке организации выезда за границу на период действия правового режима военного положения" №23-6855/0/6-22-Вих.

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"Введение военного положения на территории Украины не ограничивает конституционное право мужчин призывного возраста на получение высшего или высшего образования, в том числе, за границей. Можно сделать вывод, что и мужчины, которые начали обучение после начала полномасштабной войны, также имеют право на отсрочку от мобилизации и, в случае обучения за границей, на пересечение украинской границы", — отмечает Ярослава Борка.

Однако юристы сообщили Фокусу, что разрешение на выезд за рубеж не относится к студентам украинских вузов и колледжей.

"Внесение изменений Кабинетом министров Украины 01.04.2022 в пункт 2-6 Постановления от 27.01.1995 №57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины" фактически ограничило права студентов, обучающихся в украинских учебных заведениях, на пересечение государственного границы", — говорит адвокат ЮК "Riyako&Partners" Катерина Анищенко. То есть, отсрочка от мобилизации у студентов украинских учебных учреждений есть, а вот права на выезд за границу – нет.

Какие справки нужны студентам для пересечения границы

Чтобы учащийся иностранного учебного учреждения смог выехать, ему нужно подготовить пакет документов, который, в частности, включает студенческий билет, но также для выезда нужны и другие документы. Адвокат АО "Legal Strategy" Виолетта Монастырская отмечает, что студенты, согласно информации Госпогранслужбы Украины, имеют право на выезд из страны при наличии следуюших документов:

студенческий билет или студенческая виза;

переведенные и нотариально заверенные документы об обучении в зарубежном вузе;

военно-учетные документы с записью о предоставлении им отсрочки от призыва (призыва по мобилизации);

справка, которая выдана территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу для соискателей профессионального высшего и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, которые учатся за границей по дневной или дуальной форме получения образования.

Самое главное для студента иностранного вуза — получить официальное подтверждение от вуза о зачислении, а также получить в военкомате справку об отсрочке от призыва на службу

Владимир Адонин говорит, что также студент, который выезжает на учебу за рубеж, может показать пограничникам такие документы:

вызов на сессии в довоенный период;

банковские выписки об оплате за обучение;

другие документы и/или сведения подтверждающие факт реального обучения в зарубежном высшем учебном учреждении.

"Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (военкоматы) выдают лицам до 27 лет, которые учатся в иностранных вузах, отсрочку от призыва на основании статьи 17 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

То есть, не военнообязанным. А военнообязанным – на основании статьи 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В военно-учетном документе делается отметка об отсрочке, а человек получает справку", — объяснила Виолета Монастырская.

[ + – ] Если у студентов иностранных колледжей есть право законно пересечь границу в период военного положения, то у студентов украинских вузов такого права нет Фото: Pexels

Но что, если предоставленных документов на границе окажется недостаточно?

Юристы говорят, что Госпогранслужба может усомниться в подлинности документов. Собственно, в таком случае может быть отказ студенту в пересечении границы.

"Если по результатам проверки любого из документов, предоставленного мужчиной в подтверждение права выезда за пределы Украины, у сотрудника Госпогранслужбы возникнут основания считать, что такое лицо использует документ с признаками подделки, то сотрудник имеет право сообщить о таком факте органы полиции, поскольку именно в компетенции органов полиции — вопрос о расследовании обстоятельств возможного использования лицом документов с признаками подделки", — объяснил Владимир Адонин.

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Если инспектор пограничного контроля сомневается в действительности предоставленных ему документов, он может провести углубленную проверку лица. Адвокат Катерина Анищенко говорит, что по результатам такой проверки старший пограничник либо дает разрешение на пересечение границы, либо отказывает в этом.

"Паспортный документ или другой документ, в котором по результатам осуществления углубленной проверки выявлены признаки его подделки или установлено, что он не принадлежит лицу, на основании пункта 3 части первой статьи 20 Закона Украины "О Государственной пограничной службе Украины" изымается, о чем старший смены пограничных нарядов составляет соответствующий протокол. Второй экземпляр такого протокола предоставляется лицу, у которого изъят паспортный документ", — сообщила Катерина Анищенко.

Адвокат подчеркнула: если пограничники просто в устном порядке отказывают лицу в пересечении границы, нужно настаивать на получении письменного отказа, который в дальнейшем необходимо обжаловать в суде.