Студентам — можна. Як виїхати за кордон учням українських і закордонних вишів

Чинне законодавство передбачає відстрочку від мобілізації в період воєнного стану для студентів і аспірантів. Які документи стануть у нагоді студентам, щоб виїхати за кордон, і чи всі студенти можуть законно покинути Україну під час війни?

Держприкордонслужба зіткнулася з дилемою: з України щодня намагаються виїхати чоловіки, а в багатьох немає документів, які б дозволяли такий виїзд у зв'язку із запровадженим у країні воєнним станом.

У ЗМІ вже неодноразово з'являлися повідомлення про те, що Держприкордонслужба відмовляє в перетині кордону, зокрема тим, хто їде на навчання. Наприклад, за словами спікера Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, окремої статистики щодо відмови у виїзді студентам у відомстві немає, але спроби перетнути кордон із боку тих, кому виїжджати не дозволяється, мають місце.

Водночас, як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, 15 серпня парламент підтримав продовження воєнного стану на 90 діб до 21 листопада 2022 року. Також Рада підтримала затвердження Указу про "продовження терміну проведення спільної мобілізації".

Як виїхати з України студенту? Чи звільняє закон студентів від мобілізації під час війни

В Україні порядок призову на військову службу громадян регулюють два ключові закони:

Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу";

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

У цих законах перелічені категорії громадян, які не підлягають призову під час загальної мобілізації.

"Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначено перелік осіб, які не підлягають призову під час мобілізації. Відповідно до абзацу другого частини статті 23 Закону, призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають: здобувачі професійної (професійно-технічної), професійної вищої та вищої освіти, асистенти-стажери, аспіранти й докторанти, які навчаються за денною чи дуальною формами здобуття освіти", — зазначила Ярослава Борка, юристка ЮК "Волхв".

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Окремо закон "Про військовий обов'язок і військову службу" регулює підхід до питання мобілізації студентів. Зокрема, як повідомив Фокусу адвокат ЮФ "Ілляшев і партнери" Володимир Адонін, частиною 8 статті 17 зазначеного закону передбачено, що відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:

у закладах загальної середньої освіти III ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання. При досягненні такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає чинність;

у закладах професійної вищої освіти з денною формою навчання, у тому числі при отриманні початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;

у закладах професійної вищої та/або вищої освіти з денною формою навчання, у тому числі при отриманні наступного ступеня освіти;

у закладах середньої чи вищої духовної освіти з денною формою навчання;

в інтернатурі, аспірантурі чи докторантурі з відривом від виробництва.

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Тобто українське законодавство передбачає, що студентів не призивають на військову службу, якщо вони навчаються на денній чи дуальній формі навчання. При цьому йдеться як про студентів українських навчальних закладів, так і про студентів іноземних коледжів, університетів, вищих шкіл та інших освітніх закладів.

А якщо за кордон? Чи можуть студенти без проблем перетинати кордон України

Як зазначив Володимир Адонін, нормативні акти не поділяють студентів на тих, хто був студентом іноземного вишу до 24 лютого та став ним після 24 лютого. "Тому немає заборони на перетин кордону тими чоловіками, які стали студентами після введення в Україні воєнного стану й оголошення мобілізації. Але чоловіки, які стали студентами після 24 лютого, звичайно, будуть піддані більш детальній перевірці щодо правових підстав для виїзду за межі України", — каже Володимир Адонін.

На думку радниці, адвокатки TOTUM LF Яни Михайлюк, виїхати за кордон мають право студенти-чоловіки, які зараховані на навчання після 24 лютого 2022 року.

Питання перетину кордону чоловіками призовного віку регулюються багатьма нормативно-правовими актами, зокрема згідно з Постановою Кабміну "Про затвердження Правил перетину державного кордону громадянами України" від 27 січня 1995 р. №57, студенти чоловічої статі віком від 18 до 60 років як українських, так і іноземних вузів не мають права виїзду зарубіжних країн, незважаючи на те, що, відповідно до ст. 23 Закону України "Про мобілізацію", вони мають відстрочку від призову щодо мобілізації. Але згодом правила змінилися на користь студентів.

[ + – ] Студентам іноземних вишів для перетину кордону потрібно пред'явити пакет документів, зокрема студентський квиток Фото: Pexels

"Однак ще в березні, як реакція на численні звернення, начальником Генерального штабу ЗСУ було надано доручення начальникам штабів одночасно з наданням відстрочки від призову з мобілізації студентам іноземних вишів надавати дозвіл на виїзд за кордон. У зв'язку з цим з'явилося роз'яснення Держприкордонслужби від 17.03.22 року про порядок виїзду за кордон, в якій однією з категорій громадян чоловічої статі, які можуть перетинати державний кордон, були здобувачі професійної вищої та вищої освіти, асистенти-стажери, аспіранти й докторанти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формою здобуття освіти", — пояснила Яна Михайлюк, радниця, адвокатка TOTUM LF.

Тобто чоловіки-учні іноземних навчальних закладів можуть законно перетинати кордон у період дії воєнного стану. І докладно цей дозвіл на виїзд описує роз'яснення Державної прикордонної служби України від 17.03.2022 р. "Про порядок організації виїзду за кордон на період дії правового режиму воєнного стану" №23-6855/0/6-22-Вих.

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"Введення воєнного стану на території України не обмежує конституційне право чоловіків призовного віку на здобуття вищої або вищої освіти, у тому числі за кордоном. Можна зробити висновок, що і чоловіки, які розпочали навчання після початку повномасштабної війни, також мають право на відстрочку від мобілізації та, в разі навчання за кордоном, на перетин українського кордону”, — зазначає Ярослава Борка.

Проте юристи повідомили Фокусу, що дозвіл на виїзд за кордон не стосується студентів українських вишів і коледжів.

"Внесення змін Кабінетом Міністрів України 01.04.2022 до пункту 2-6 Постанови від 27.01.1995 №57 "Про затвердження Правил перетину державного кордону громадянами України" фактично обмежило права студентів, які навчаються в українських навчальних закладах, на перетин державного кордону", — каже адвокатка ЮК Riyako&Partners Катерина Аніщенко. Тобто відстрочка від мобілізації в студентів українських навчальних закладів є, а от права на виїзд за кордон — немає.

Які довідки потрібні студентам для перетину кордону

Щоб учень іноземного навчального закладу зміг виїхати, йому потрібно підготувати пакет документів, який включає студентський квиток, але також для виїзду потрібні й інші документи. Адвокатка АТ Legal Strategy Віолетта Монастирська зазначає, що студенти, за інформацією Держприкордонслужби України, мають право на виїзд із країни за наявності наступних документів:

студентський квиток чи студентська віза;

перекладені та нотаріально засвідчені документи про навчання в закордонному виші;

військово-облікові документи із записом про надання їм відстрочки від призову (призову до мобілізації);

довідка, яка видана територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для претендентів на професійну вищу та вищу освіту, асистентів-стажистів, аспірантів і докторантів, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формою здобуття освіти.

Найголовніше для студента іноземного вишу – отримати офіційне підтвердження від вишу про зарахування, а також отримати у військкоматі довідку про відстрочку від призову на службу.

Володимир Адонін каже, що також студент, який виїжджає на навчання за кордон, може показати прикордонникам такі документи:

виклик на сесії в довоєнний період;

банківські витяги про оплату за навчання;

інші документи та/або відомості, що підтверджують факт реального навчання в закордонному вищому навчальному закладі.

"Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (військкомати) видають особам до 27 років, які навчаються в іноземних вишах, відстрочку від призову на підставі статті 17 закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Тобто не військовозобов'язаним. А військовозобов'язаним — на підставі статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". У військово-обліковому документі робиться відмітка про відстрочку, а людина отримує довідку”, — пояснила Віолета Монастирська.

[ + – ] Якщо студенти іноземних коледжів мають право законно перетнути кордон у період воєнного стану, то студенти українських вузів такого права не мають Фото: Pexels

Але що якщо наданих документів на кордоні виявиться недостатньо?

Юристи кажуть, що Держприкордонслужба може засумніватися в справжності документів. Власне, у такому разі може бути відмова студенту в перетині кордону.

Якщо за результатами перевірки будь-якого з документів, наданого чоловіком на підтвердження права виїзду за межі України, у співробітника Держприкордонслужби виникнуть підстави вважати, що така особа використовує документ із ознаками підробки, то співробітник має право повідомити про такий факт органи поліції, оскільки саме в компетенції органів поліції — питання про розслідування обставин можливого використання особою документів із ознаками підробки", — пояснив Володимир Адонін.

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Якщо інспектор прикордонного контролю сумнівається в дійсності наданих йому документів, може провести поглиблену перевірку особи. Адвокатка Катерина Аніщенко каже, що за результатами такої перевірки старший прикордонник або дає дозвіл на перетин кордону або відмовляє в цьому.

"Паспортний документ або інший документ, у якому за результатами здійснення поглибленої перевірки виявлено ознаки його підробки або встановлено, що вона не належить особі, на підставі пункту 3 частини першої статті 20 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" вилучається, про що старший зміни прикордонних нарядів складає відповідний протокол. Другий екземпляр такого протоколу надається особі, у якої вилучено паспортний документ", — повідомила Катерина Аніщенко.

Адвокатка наголосила: якщо прикордонники просто в усному порядку відмовляють особі в перетині кордону, потрібно наполягати на отриманні письмової відмови, яку надалі необхідно оскаржити в суді.