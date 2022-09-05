У в'язницю – за дрон: чому в Україні діє заборона на польоти квадрокоптерів

В Україні до війни діяла низка обмежень на зйомку квадрокоптером, тепер до них додалися нові — запускати апарат та знімати відео заборонено всім, окрім військових.

Дрони в Україні останніми роками набули особливої популярності. Окрім величезної кількості любителів зйомки з неба, в країні квадрокоптери для відеозйомки активно використовували митці (музиканти, режисери, кінооператори, кліпмейкери), бізнес, блогери, аграрії.

В Україні діяли до війни та продовжують діяти обмеження на зйомку з неба, передбачені постановою КМУ від 6 грудня 2017 року №954. Про це Фокус пише у своїй статті "Без зайвих кадрів. Які обмеження на зйомку відео та фото діють під час війни".

Що не можна було знімати до війни і зараз заборонено знімати:

атомні станції

гідроелектростанції

важливі державні об'єкти

природні заповідники

промислові підприємства підвищеної екологічної небезпеки

Юристи повідомили Фокусу, що під час війни до вже чинних заборон на зйомку з неба додалися нові. За словами керівного партнера ЮК Winner Ігоря Яська, у липні міські територіальні громади почали публікувати на виконання протоколу оперативного штабу Ради оборони Київської області повідомлення про заборону використання повітряного простору на території областей.

Що заборонили на час війни в Україні:

цивільні повітряні судна

легкомоторні літальні апарати

квадрокоптери, дрони (зокрема, агродрони)

повітряні безмоторні засоби пересування, планери, дельтаплани, аеростати, дирижаблі

Тобто фактично сьогодні під забороною навіть дрони, які використовують агропідприємства для спостереження за своїми полями.

"Для використання безпілотників у сільському господарстві суб'єктам господарювання необхідно звернутися до відповідної обласної військової адміністрації щодо можливості використання на конкретній території (в районі) безпілотних повітряних суден. Рішення у конкретній області приймає Генеральний штаб Збройних Сил України", — зазначає Ігор Ясько.

Окрім того, заборони на БПЛА оприлюднила Служба безпеки України. "На території Київської області заборонили запускати в повітря дрони, квадрокоптери та безпілотні літальні апарати, зокрема так звані агродрони. Такі польоти вважатимуть шпигунством і диверсійною групою на користь ворога з усіма наслідками, що випливають", — зазначили в СБУ.

У разі порушення у кращому випадку пілоту БПЛА загрожує штраф у сумі 1020-8500 грн. А якщо на карті пам'яті дрона опинилися військові об'єкти або пересування колони ЗСУ, і ця інформація оприлюднена, покарання буде серйознішим — аж до позбавлення волі на строк від 3 до 5 років за поширення інформації про направлення чи переміщення зброї, озброєння та боєприпасів територією України, а також від 5 до 8 років — за розповсюдження інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ або військових формувань, наскільки можна ідентифікувати їх на місцевості.

Як раніше писав Фокус, дія воєнного стану не означає повної заборони на проведення фото- та відеозйомки. Однак у країні діє низка законів та нормативних актів, які встановлюють певні обмеження на проведення зйомки. Частину таких обмежень передбачено законом України "Про державну таємницю".