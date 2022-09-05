У в'язницю – за дрон: чому в Україні діє заборона на польоти квадрокоптерів
В Україні до війни діяла низка обмежень на зйомку квадрокоптером, тепер до них додалися нові — запускати апарат та знімати відео заборонено всім, окрім військових.
Дрони в Україні останніми роками набули особливої популярності. Окрім величезної кількості любителів зйомки з неба, в країні квадрокоптери для відеозйомки активно використовували митці (музиканти, режисери, кінооператори, кліпмейкери), бізнес, блогери, аграрії.
В Україні діяли до війни та продовжують діяти обмеження на зйомку з неба, передбачені постановою КМУ від 6 грудня 2017 року №954. Про це Фокус пише у своїй статті "Без зайвих кадрів. Які обмеження на зйомку відео та фото діють під час війни".
Що не можна було знімати до війни і зараз заборонено знімати:
- атомні станції
- гідроелектростанції
- важливі державні об'єкти
- природні заповідники
- промислові підприємства підвищеної екологічної небезпеки
Юристи повідомили Фокусу, що під час війни до вже чинних заборон на зйомку з неба додалися нові. За словами керівного партнера ЮК Winner Ігоря Яська, у липні міські територіальні громади почали публікувати на виконання протоколу оперативного штабу Ради оборони Київської області повідомлення про заборону використання повітряного простору на території областей.
Що заборонили на час війни в Україні:
- цивільні повітряні судна
- легкомоторні літальні апарати
- квадрокоптери, дрони (зокрема, агродрони)
- повітряні безмоторні засоби пересування, планери, дельтаплани, аеростати, дирижаблі
Тобто фактично сьогодні під забороною навіть дрони, які використовують агропідприємства для спостереження за своїми полями.
"Для використання безпілотників у сільському господарстві суб'єктам господарювання необхідно звернутися до відповідної обласної військової адміністрації щодо можливості використання на конкретній території (в районі) безпілотних повітряних суден. Рішення у конкретній області приймає Генеральний штаб Збройних Сил України", — зазначає Ігор Ясько.
Окрім того, заборони на БПЛА оприлюднила Служба безпеки України. "На території Київської області заборонили запускати в повітря дрони, квадрокоптери та безпілотні літальні апарати, зокрема так звані агродрони. Такі польоти вважатимуть шпигунством і диверсійною групою на користь ворога з усіма наслідками, що випливають", — зазначили в СБУ.
У разі порушення у кращому випадку пілоту БПЛА загрожує штраф у сумі 1020-8500 грн. А якщо на карті пам'яті дрона опинилися військові об'єкти або пересування колони ЗСУ, і ця інформація оприлюднена, покарання буде серйознішим — аж до позбавлення волі на строк від 3 до 5 років за поширення інформації про направлення чи переміщення зброї, озброєння та боєприпасів територією України, а також від 5 до 8 років — за розповсюдження інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ або військових формувань, наскільки можна ідентифікувати їх на місцевості.
Як раніше писав Фокус, дія воєнного стану не означає повної заборони на проведення фото- та відеозйомки. Однак у країні діє низка законів та нормативних актів, які встановлюють певні обмеження на проведення зйомки. Частину таких обмежень передбачено законом України "Про державну таємницю".