Зерновой коридор работает: сколько зерна вывозят аграрии из Украины

Преодолены ли в Украине проблемы с экспортом агропродукции и позволит ли пропускная способность морского зернового коридора вывозить излишки теперешнего и будущего урожая.

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До российского вторжения украинский экспортоориентированный агросектор динамично развивался, обеспечивал приток валюты в страну, что поддерживало на стабильном уровне курс гривны. Экспортный потенциал опирался на развитую портовую инфраструктуру.

В новом обзоре Фокуса "Хлеб на весну. Как идет посевная озимых и насколько урожайным может быть 2023 год" Александр Нечипоренко, заместитель директора Института аграрной экономики по научной работе, напоминает, что в 2021 году Украина экспортировала зерновые в более чем 110 стран мира. Почти 82% такого экспорта приходилось на Азию и Африку, из них 21% на Китай. Однако, российская агрессия пагубно повлияла на экспорт сельхозпродукции и это негативное влияние будет сохраняться вплоть до окончания боевых действий.

"Однако сегодня уже не та паническая ситуация, которая была на рынке в начале войны — логистика уже подстроилась под наши реалии, Европа более подготовлена для перевозки украинского урожая через свои логистические мощности, а порты Дуная работают гораздо лучше. Поэтому давление на логистическую систему [в 2023 году] будет заметно сбалансировано", — отмечает в комментарии Фокусу Андрей Бут, директор департамента внешнеэкономической деятельности группы "Агротрейд".

Критическую ситуацию для экспортоориентированного агросектора существенно облегчила так называемая зерновая инициатива. В ее рамках по информации Мининфраструктуры по морскому зерновому коридору из украинских портов по состоянию на 3 октября уже вышло 261 судно с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки. Большие балкеры, загруженные под завязку украинскими зерновыми, покидают порты Большой Одессы практически ежедневно.

По данным Минагрополитики, с 1 августа по 30 сентября через порты Большой Одессы (Пивденный, Черноморск и Одесса) экспортировали в общей сложности 5,5 млн. тонн агропродукции. Возможности этого канала расширяются: если за август через морской зерновой коридор из Украины отправили 1,62 млн. тонн зерновых, то в сентябре объем поставок удалось нарастить до 3,9 млн. тонн.

В частности, за два месяца (август-сентябрь) через зерновой коридор отгрузили 1,55 млн тонн пшеницы. География экспорта пшеницы приближается к довоенной — 72% пришлось на страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Турцию. Африканский континент уже получил около 423 тыс. тонн украинской пшеницы. В частности, зерно поставили в следующие страны:

Эфиопия: 53,3 тыс тонн

Кения: 51,3 тыс тонн

Сомали: 28,5 тыс тонн

Судан 65,6 тыс тонн

[ + – ] Инфографика Минагрополитики наглядно рассказывает о направлениях экспорта пшеницы из Украины в рамках зерновой инициативы

Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), обобщает, что в сентябре 2022 года все возможные каналы экспорта, включая зерновой коридор, позволили поставить за границу около 7 млн. тонн агропродукции. Собеседница Фокуса считает, что сохранение даже таких объемов экспорта позволит Украине реализовать урожай 2022 года и засеять все имеющиеся площади весной.

Ранее Фокус писал, что в 2023 году урожай может быть вдвое меньше, чем в довоенном 2021 году.

Также со ссылкой на Кабмин Фокус сообщал, что в 2022 году в Украине урожай зерновых ожидается на уровне около 51,9 млн тонн, что на 34,1% меньше, чем в 2021 году. А в 2023 году Кабмин прогнозирует сокращение валового сбора до 45 млн тонн. Для сравнения: в 2021 году в Украине собрали 86 млн тонн зерновых.