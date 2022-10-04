Голод не грозит: каким будет урожай в 2023-м году

В Украине в условиях войны проходит посевная озимых. Некоторые эксперты прогнозируют, что площади под озимые могут сократиться до 70%.

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Украинские агропроизводители осенью 2022 года посеют заметно меньше озимой пшеницы под урожай 2023 года, чем годом ранее. К такому выводу приходит Фокус в новом обзоре "Хлеб на весну. Как идет посевная озимых и насколько урожайным может быть 2023 год".

Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), ссылаясь на предварительные оценки Минагрополитики, сообщает, что в масштабах страны площади под озимые сокращаются на 40%. Отчасти, на показатель влияет временная оккупация. Однако, и на подконтрольной Украине территории посевы озимых зерновых под урожай 2023 года запланированы на 20% меньше, чем прошлой мирной осенью.

Александр Нечипоренко, заместитель директора Института аграрной экономики по научной работе, подтверждает сокращение посевных площадей под озимые зерновые на 30-40%. Собеседник Фокуса называет следующие причины отрицательной динамики:

засушливый конец лета

военные действия

ценовая ситуация на рынке зерновых

Тем временем, директор департамента внешнеэкономической деятельности группы "Агротрейд" Андрей Бут и вовсе прогнозирует уменьшение посевов озимых на 50-70%. По словам собеседника Фокуса в группе "Агротрейд" вдвое увеличила площадь посева под рапсом до 15 тыс. гектаров и уменьшила площади под озимой пшеницей с 15 тыс. гектаров до 3,5 тыс. гектаров.

Причем, в других компаниях ситуация похожая. Многие сегодня отдают предпочтение рапсу, в результате, по данным Института аграрной экономики, агропроизводители осенью 2022 года уже засеяли 960 тыс. гектаров площадей под озимый рапс, что всего на 6% меньше, чем годом ранее.

Прогнозы на урожай 2023 года пока делать преждевременно. Однако уже сейчас можно предположить, что результаты отрасли будут хуже, чем в 2022-ом. "Поскольку посевы озимых уменьшаются на 50-70%, будущий урожай пшеницы составит примерно 12-15 млн тонн", — предполагает Андрей Бут.

Для сравнения: в 2022 году урожай пшеницы по предварительным оценкам составляет 19 млн тонн, а в 2021 году Украина собрала 32 млн тонн пшеницы. То есть, в сравнение с показателями мирного времени в 2023 году урожай может сократиться более чем вдвое. Дефицита продовольствия опасаться не стоит. Ведь даже 12-15 млн тонн будет достаточно не только для обеспечения внутренних потребностей в хлебе, но и для экспорта за рубеж.

Однако есть и оптимистический сценарий. "Культуры, которые сеют осенью, имеют как озимую, так и яровую формы, и в случае улучшения ценовой ситуации на украинском рынке и хотя бы сохранения существующего объема экспорта, посевные площади под этими культурами весной можно будет увеличить", — уверяет Светлана Литвин.

То есть, в канун весенней посевной 2023 года в случае завершения военных действий и благоприятной конъюнктуры на рынке украинские аграрии вполне могут наверстать упущенное и сделать упор на культуры, посевы которых сейчас сокращаются.

Ранее со ссылкой на Кабинет министров Украины Фокус сообщал, что в 2022 году в Украине соберут около 51,9 млн тонн зерновых — на 34,1% меньше, чем в 2021 году. А в 2023 году, по прогнозам Кабмина, валовый сбор сократится до 45 млн тонн.

Также Фокус писал, что в 2022 году пшеницы собрали в два раза больше объемов годового внутреннего потребления (19,2 млн тонн).