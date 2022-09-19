Дефицит не грозит? Хватит ли украинцам пшеницы в 2023 году

Посевная кампания в 2022 году оказалась самой сложной за всю историю независимости Украины. Но собранных зерновых культур хватит таки хватит для внутреннего спроса.

Related video

Украинские аграрии в 2022 году собрали 19,2 млн т пшеницы — это более чем в два раза больше объемов годового внутреннего потребления. Об этом рассказал первый замглавы министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в ходе пресс-конференции в Медиа Центре Украина — Укринформ.

По словам Тараса Высоцкого, что сбор пшеницы в Украине уже завершен. Также завершился сбор ячменя, аграрии уже намолотили 5,5 млн тонн этой культуры. Также закончился сбор озимого рапса — его намолотили 3,1 млн т.

"Наше внутреннее потребление двух сортов пшеницы: фуражной и продовольственной — почти 7,5 — 8 млн тонн в год. Поэтому у нас собрано более чем в два раза больше, чем наша годовая потребность. То есть, никакой угрозы дефицита нет", — отметил Тарас Высоцкий.

Какие проблемы на повестке дня у аграриев Украины в 2022 году

Посевная-2022 стала самой сложной за всю историю независимости Украины. Заместитель директора ProAgro Information Company Мария Колесник выделяет

ТОП-5 главных проблем аграриев:

невозможность реализации зерна старого урожая

последствия войны — обстрелы, минирование и т.д.

нехватка материальных ресурсов из-за усложненного доступа к кредитам

трудности с хранением нового урожая

обеспечение расходными материалами (топливом и т.п.)

Тем временем Кабинет министров Украины ожидает, что в 2022 году в Украине будет собрано примерно 51,9 миллиона тонн зерновых, что меньше аналогичного показателя 2021 года на 34,1% (в прошлом году было собрано 86 миллионов тонн). При этом в правительстве считают, что в 2023 году будет собрано еще на 6,9 процента меньше зерновых. Таким образом валовый сбор сократится примерно до 45 миллионов тонн.

Ранее Фокус также сообщал, что реальный ВВП Украины упал почти на 40%. В августе страна получила доход за счет экспорта зерна из портов Одессы в Европу. Восстановление экономики зависит от военной ситуации и скорости получения помощи от партнеров.