Урожай и цены на продукты в 2022 году: в Кабмине ответили, чего ждать украинцам

В правительстве дали точный прогноз касательно того, каким будет урожай в этом году, и как изменятся цены на продукты

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В Кабинете министров Украины ожидают, что в 2022 году в Украине будет собрано примерно 51,9 миллиона тонн зерновых, что меньше аналогичного показателя 2021 года на 34,1% (в прошлом году было собрано 86 миллионов тонн). Об этом сообщило издание "РБК-Украина", в распоряжении которого есть текст соответствующего макроэкономического прогноза Кабмина.

При этом в правительстве ожидают, что в 2023 году будет собрано еще на 6,9 процента меньше зерновых. Таким образом валовый сбор сократится примерно до 45 миллионов тонн.

В то же время Кабмин ожидает, что мировые цены на кукурузу в 2022 году вырастут на 24,7 процента, но после этого, в 2023 году, упадут на 19,7 процента.

При этом мировые цены на пшеницу в 2022 году должны вырасти на 30,6%, а затем упасть на 24,6% в 2023 году.

Напомним, что в Украине уже собрали 26 млн тонн урожая. Более 2 миллионов тонн зерна обработали в Кировоградской, Одесской и Днепропетровской областях.

Ранее Фокус также сообщал, что реальный ВВП Украины упал почти на 40%. В августе страна получила доход за счет экспорта зерна из портов Одессы в Европу. Восстановление экономики зависит от военной ситуации и скорости получения помощи от партнеров.