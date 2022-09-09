В Украине уже собрали 26 миллионов тонн нового урожая: какие регионы в лидерах

Более 2 миллионов тонн зерна намолотил сразу в трех областях — Кировоградской, Одесской и Днепропетровской.

В 2022 году Украина начала сбор урожая на фоне войны, тем не менее аграрии уже собрали и намолотили 25,9 миллиона тонн зерновых и зернобобовых. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Уборка ранних культур полностью завершена в 14 украинских областях. В тройке лидеров – Кировоградская, Одесская и Днепропетровская области, где намолотили более 2 млн тонн зерна. Более 1 млн тонн намолотили 11 областей.

Всего аграрии обработали 7 млн. 726 тыс. га, что составляет 60% от посевных площадей. Из собранного на этой площади намолотили 25,9 млн. тонн зерна:

пшеницы обмолочено 4,7 млн. га (99%), намолочено 19,2 млн тонн;

ячменя обмолочено 1,6 млн. га (100%), намолочено 5,5 млн тонн;

гороха обмолочено 109,3 тыс. га (98%), намолочено 250,2 тыс тонн;

кукурузы на зерно обмолочено 3,9 тыс. га (0,09%), намолочено 18,4 тыс тонн;

гречихи обмолочено 21,2 тыс. га (18%), намолочено 30,6 тыс тонн;

проса обмолочено 16,5 тыс. га (37%), намолочено 42,2 тыс тонн.

Кроме этого, продолжается сбор подсолнечника, сои и рапса. Этих культур уже намолотили:

392 тыс. тонн подсолнечника;

70,9 тыс. тонн сои;

3,1 млн. тонн рапса.

Ранее Фокус писал о том, что урожай, собранный на временно оккупированных территориях, русские войска заставляют отдавать закупщикам из Крыма. При этом продукцию выкупали в 10 раз дешевле розничной стоимости.

Также в своей статье Фокус рассказывал, как в условиях войны собирают урожай аграрии на Западной Украине. Подробно о том, что происходит с агроотраслью в условиях войны и заблокированных агрессором морских портов — в статье Фокуса.