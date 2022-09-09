В Україні вже зібрали 26 мільйонів тонн нового врожаю: які регіони в лідерах

Понад 2 мільйони тонн зерна намолотили одразу в трьох областях — Кіровоградській, Одеській та Дніпропетровській.

У 2022 році Україна розпочала збирання врожаю на тлі війни, проте аграрії вже зібрали та намолотили 25,9 мільйонів тонн зернових і зернобобових. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Збирання ранніх культур повністю завершено в 14 українських областях. У трійці лідерів — Кіровоградська, Одеська та Дніпропетровська області, де намолотили понад 2 млн тонн зерна. Понад 1 млн тонн намолотили 11 областей.

Загалом аграрії обробили 7 млн 726 тис. га, що становить 60% посівних площ. Із зібраного на цій площі намолотили 25,9 млн тонн зерна:

пшениці обмолочено 4,7 млн га (99%), намолочено 19,2 млн тонн;

ячменю обмолочено 1,6 млн га (100%), намолочено 5,5 млн тонн;

гороху обмолочено 109,3 тис. га (98%), намолочено 250,2 тис. тонн;

кукурудзи на зерно обмолочено 3,9 тис. га (0,09%), намолочено 18,4 тис. тонн;

гречки обмолочено 21,2 тис. га (18%), намолочено 30,6 тис. тонн;

проса обмолочено 16,5 тис. га (37%), намолочено 42,2 тис. тонн.

Крім цього, триває збирання соняшнику, сої та ріпаку. Цих культур уже намолотили:

392 тис. тонн соняшнику;

70,9 тис. тонн сої;

3,1 млн тонн ріпаку.

Раніше Фокус писав про те, що врожай, зібраний на тимчасово окупованих територіях, російські війська змушують віддавати закупникам із Криму. При цьому продукцію викуповували в 10 разів дешевше за роздрібну вартість.

Також у своїй статті Фокус розповідав, як за умов війни збирають урожай аграрії на Західній Україні. Докладно про те, що відбувається з агрогалуззю в умовах війни та заблокованих агресором морських портів — у статті Фокусу.