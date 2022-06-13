Російські війська змушують віддавати урожай закупникам із Криму, — розвідка

За даними ГУР Міноборони, продукцію викуповують у 10 разів нижче від роздрібної вартості.

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На тимчасово окупованих територіях ворог пропонує роботу за їжу, а в Херсонській області вимагають віддавати врожай закупникам з окупованого Криму. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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У районі Нової Каховки та Берислава в Херсонській області ворог змушує населення здавати 70% урожаю закупникам з окупованого півострова. При цьому закупівельні ціни в 10 разів нижчі за ціни в роздріб. Також Росія заборонила вивозити врожай на підконтрольну Україні територію. Розвідники зазначають, що відомі випадки, коли підприємці роздавали врожай населенню безкоштовно.

Водночас, окупанти пропонують людям працювати за їжу в Маріуполі. Вони не змогли набрати співробітників у комунальні підприємства із зарплатою 10 тисяч рублів. Через це вони знизили обсяги гуманітарної допомоги. Тепер окупаційна адміністрація пропонує людям йти у "волонтери". Головним завданням у них буде розбір завалів на вулицях і похорон тіл у братських могилах. Зарплатою буде їжа.

Зазначається, що для "наведення ладу" в зруйнованих населених пунктах РФ планує залучати людей на безоплатну роботу.

Нагадаємо, у Мінагрополітики заявили, що в 2023 році врожай буде на 40% меншим. Україна втратила 25% орних земель.

8 червня у РНБО назвали умови для вивезення зерна з українських портів. За словами Олексія Данілова, якщо питання безпеки для України не буде вирішено, то продукцію не можна вивезти.