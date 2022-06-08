У РНБО назвали умови для вивезення українського зерна морським шляхом (відео)

За словами голови відомства Олексія Данілова, якщо питання безпеки для України не вирішать, то продукцію не можна вивезти.

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Україна готова відновити експорт свого зерна морським шляхом, проте для цього мають забезпечити безпеку. Якщо це питання не вирішать, то продукцію не можна вивезти. На цьому наголосив глава Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов в ефірі національного марафону українських телеканалів.

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"Нещодавно була заява Міністерства закордонних справ нашої країни, де чітко визначено, що перше питання — це безпека, друге — це безпека, третє питання — це безпека. Якщо це питання не буде вирішено, що наша країна буде у безпеці, жодне зерно нікому не поїде. Тому що для нас питання безпеки — номер один", — сказав він.

За його словами, це питання стоїть на контролі, тому що Україна має зобов'язання перед іншими країнами й ніхто не хоче, щоб у світі почався голод. Данілов також назвав причини, через які Росія блокує вивіз українського зерна на світові ринки:

Захопити весь ринок собі;

шантажувати Україну через нестачу їжі;

шантажувати Європу, щоб та тиснула на Україну.

"Сьогодні Росія штучно робить ці перешкоди для того, щоб, по-перше, захоплювати ринок собі, а потім шантажувати нас через нестачу їжі. Шантажувати Європу, що вона має тиснути на нашу країну, щоб ми якнайшвидше за тих умов, які задовольняють Росію, підписували ті чи інші акти", — підсумував глава РНБО.

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Нагадаємо, 6 червня ЗМІ писали, що Туреччина забезпечить безпеку вивезення українського зерна з порту Одеси. В межах "дорожньої карти", яка розроблена Києвом, Москвою та Анкарою, передбачається, що військові Туреччини розмінуватимуть узбережжя та супроводжуватимуть конвої з продукцією.

3 червня представниця МЗС РФ Марія Захарова заявляла, що Росія готова постачати зерно нужденним, проте в обмін на скасування санкцій. За її словами, проблему світового голоду можна розв'язати, але Захід має зняти "відповідні рестрикції".