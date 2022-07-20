Слишком много хлеба. Сможет ли Украина вывезти за границу прошлогодний урожай

Фокус узнал, как Украина экспортирует зерновые в условиях закрытого моря, что дало экспортерам освобождение острова Змеиный и что будет, если компании не смогут увеличить поставки зерна за границу.

До войны основной поток экспорта зерновых из Украины шел через морские порты, позволяющие ежемесячно поставлять за границу 5-6 млн тонн продовольствия. С начала российского вторжения в Украину морская торговля стоит на паузе, однако с каждым месяцем растет экспорт зерновых альтернативными путями.

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Согласно данным, которые приводит Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), в июне 2022 года из Украины экспортировали 1,4 млн тонн зерновых, что на 23% превышает аналогичный показатель мая 2022 года. А по состоянию на 17 июля экспорт зерновых составил 0,8 млн. тонн, что на 9% больше, чем за аналогичный период предыдущего месяца.

"Сейчас увеличилось количество точек перевалки на границе и это положительные, но не существенные изменения, – комментирует Андрей Бут, директор департамента внешнеэкономической деятельности Группы Агротрейд. – Основная проблема заключается в работе железной дороги: она не справляется с погрузкой, многие поезда стоят в ожидании перехода границы, их оборачиваемость — очень низкая, иногда вагоны стоят в ожидании месяц и больше. Для понимания, если раньше по Украине поезда выполняли 2-2,5 оборота в месяц, то сегодня эта цифра – 0,5-1 оборот".

Разблокировка портов могла бы существенно помочь агрокомпаниям при отправке миллионов тонн урожая прошлого года за рубеж.

Еще один ручеек. Что дало экспортерам освобождение острова Змеиный

Ситуация с экспортом несколько улучшилась после того, как над островом Змеиный снова подняли желто-голубой флаг. Уже 9 июля в Администрации морских портов Украины объявили, что ввиду освобождения от российских войск острова Змеиный и скопления большого количества судов, ожидающих прохождения по каналу Сулина, можно использовать устье Быстрое.

"С военной и логистической точки зрения освобождение острова Змеиный стало чрезвычайно важным событием – благодаря этому уменьшилась уязвимость наших портов, а устье Быстрое судового хода Дунай – Черное море стало доступным для прохода судов, перевозящих агропродукцию. Ведь с начала войны в Украине работают только три порта – Рени, Измаил и Усть-Дунайск, да и те не на полную мощность", — комментирует Богдан Духницкий, старший научный сотрудник отдела экономики аграрного производства и международной интеграции ННЦ "Институт аграрной экономики".

То есть, отныне в три вышеупомянутых порта через устье Быстрое смогут заходить относительно небольшие суда и вывозить агропродукцию в румынский порт Констанца, где после перегрузки на более габаритные суда экспортировать ее дальше.

[ + – ] Освобождение острова Змеиный позволило судам вывозить больше агропродукции в Румынию, но речь о небольших судах

По словам Светланы Литвин, открытие для судов устья Быстрое — еще один маленький ручеек для вывоза агропромышленной продукции. По предварительным оценкам, этот путь позволит увеличить пропускную способность дунайских портов ориентировочно на 200 тыс. тонн в месяц. Богдан Духницкий добавляет, что, по мнению многих специалистов зерновой отрасли, это поможет Украине увеличить ежемесячный экспорт зерна максимум на 0,5-1 млн тонн.

"При использовании дунайского устья Быстрое есть проблема с разрешенной осадкой, которая должна быть не более четырех метров. Через этот канал может пройти очень небольшое количество кораблей. Так что освобождение острова Змеиный, конечно, облегчило работу экспортерам, но существенно на проблему украинского экспорта не повлияло", — добавляет Андрей Бут.

То есть, без разблокирования других морских портов на довоенные объемы экспорта надеяться не стоит.

"К сожалению, освобождение острова никоим образом не повлияло на экспорт зерна, несмотря на заявления властей, ведь это просто еще один шаг к разблокированию, но его одного недостаточно для безопасной логистики по Черному морю, — обобщает Игорь Ясько управляющий партнер ЮК Winner. — Кроме угрозы обстрелов из Крыма и Херсона, существует проблема минирования, и один только возврат Змеиного никак не поможет в вопросе разминирования акватории возле Одессы и других крупных портов, что также негативно влияет на безопасность грузов и людей".

[ + – ] В Мининфраструктуры сообщают, что суда, которые будут заходить в порты Украины под загрузку агропродукцией, смогут воспользоваться двумя путями – румынским каналом Сулина и устьем Быстрое р.Дунай для выхода в Черное море Фото: Скрин видео [ + – ] Военно-морские силы ВС Украины по просьбе Мининфраструктуры присоединились к организации перевозок агропродукции Фото: Скрин видео [ + – ] По информации Мининфраструктуры, с марта 2022 года Украине удалось нарастить перевалку зерна в дунайских портах почти до 1 млн тонн в месяц Фото: Скрин видео [ + – ] По оценке экспертов, открытие движения по каналу устья Быстрое позволит нарастить перевалку в портах на 0,2-1 млн тонн в месяц Фото: Скрин видео [ + – ] Через устье Быстрое может пройти небольшое количество кораблей с осадкой не более четырех метров Фото: Скрин видео [ + – ] Речные порты на Дунае не в состоянии заместить те объемы экспорта, которые проходили через морские порты Фото: Скрин видео [ + – ] Ограниченная пропускная способность гирла Сулина приводит к длительному простою судов на рейде. Есть надежда, что открытие гирла Быстрое разгрузит поток Фото: Скриншот

Цены ждут. Что происходит на мировых рынках с ценами на зерновые

До войны Украина входила в пятерку крупнейших мировых экспортеров пшеницы. Вторжение РФ и, соответственно, ограничение экспортных возможностей Украины, спровоцировало скачок мировых цен на продовольствие.

"Война на нашей территории оказывает непосредственное влияние на мировые цены пшеницы и кукурузы, — говорит Богдан Духницкий. – В мае прогнозировали уменьшение урожая пшеницы в Украине в 2022 году, и цены на нее росли. А в июне к этому фактору добавилось влияние сезонного увеличения объемов нового урожая в странах Северного полушария вместе с сокращением спроса со стороны импортеров этой культуры, что повлекло некоторое снижение цен".

В подтверждение своих слов эксперт ссылается на индекс цен на зерновые ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), который в июне 2022 года составил 166,3 пункта, что на 4% ниже показателя мая, но почти на 28% выше июня 2021 года.

"С началом полномасштабного вторжения России в Украину цены на пшеницу на мировом рынке выросли на 45%, достигнув показателя в $450 за тонну, кукурузы – на 22% до $360 за тонну. Сейчас цены снизились, но остаются выше довоенного уровня: пшеницы – на 17%, кукурузы – на 5%", — уточняет Светлана Литвин.

По словам собеседницы Фокуса, к снижению цен привели следующие факторы:

хорошие урожаи в странах Северного полушария, особенно в Канаде

налаживание частичного экспорта из Украины

заявления международных организаций о возможности разблокирования части украинских портов

Светлана Литвин предупреждает, что если Украина не сможет нарастить экспорт, на рынках станет ощутимым дефицит, и цены на зерновые культуры могут существенно вырасти. При этом даже в случае разблокировки одесских портов не стоит рассчитывать на мгновенное восстановление их мощности.

В мире цены на агропродукцию выросли, и это могло бы сыграть на руку украинским аграриям. Если бы они могли вывезти прошлогоднее зерно

Вопрос о возобновлении полноценного экспорта остается открытым. Недавно состоялись четырехсторонние переговоры по возобновлению экспорта украинского зерна через Черное море, однако их результаты еще не утверждены официальным соглашением.

Духницкий добавляет, что в результате российско-украинской войны возрастают риски обеспечения продовольствием отдельных стран в средне- и долгосрочной перспективе. Поэтому некоторые страны уже прибегают к соответствующим мерам предосторожности. В пример эксперт приводит запрет Грузией экспорта пшеницы и ячменя до 1 июля 2023 года.

Частично перекрыть отсутствие поставок из Украины могут другие крупнейшие мировые экспортеры зерновых:

Россия

страны ЕС

Канада

США

Бразилия

Австралия

То есть, Россия — страна-агрессор, которая не только блокирует экспорт украинского зерна, но и разворовывает или уничтожает урожай, сможет воспользоваться выгодной конъюнктурой. А кроме того, продать украденное в Украине зерно. По оценкам Агроцентра KSE, ориентировочная стоимость похищенного Россией украинского зерна и масличных культур превышает $600 млн.

Ниже себестоимости. Почему в Украине зерновые подешевели

Пока на мировых рынках сохраняется привлекательная конъюнктура, по словам Богдана Духницкого, в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна и существует высокий риск, что по мере уборки нового урожая возникнет дефицит мощностей для хранения.

В такой ситуации аграрии готовы сбывать продукцию, не глядя на цены.

"Избыточное предложение зерна привело к существенному проседанию цен на украинском рынке. Практически на все виды зерновых цены снизились вдвое по сравнению с довоенным уровнем и продолжают снижаться. То есть, зерновые продаются ниже себестоимости производства, потому что аграриям необходимы средства для хозяйственной деятельности", — описывает ситуацией Светлана Литвин. Например, один из фермеров Одесской области рассказал Фокусу, что сейчас пытается продать пшеницу по цене 2500 грн. за тонну. Для сравнения, при продаже на экспорт цена могла бы быть, как минимум, втрое больше.

Игорь Ясько, отмечает, что война с РФ создала ряд трудностей для аграриев, из-за которых тонна зерновых стоит ниже совокупных расходов на сбор и доставку груза в порт.

Три причины, из-за которых в Украине упали цены на зерно

проблемы с уборкой урожая

сложности с вывозом зерна и логистикой

рост цен на горюче-смазочные материалы для техники

Духницкий подтверждает, что внутренние цены на зерно в Украине в июне-июле 2022 года продолжили снижаться до минимальных значений – на условиях EXW, когда покупатель несет все расходы от получения товара на складе продавца – цены на пшеницу, кукурузу и ячмень находятся в пределах 4 тыс. грн за тонну. Эксперт не исключает, что в случае невозможности возобновления экспорта в обычном режиме внутренние цены на зерно в Украине будут находиться под еще большим давлением и могут и далее снижаться.

В Украине цены на зерновые стремительно падают — аграриям негде хранить такие объемы. Но это вовсе не значит, что в стране будет дешевый хлеб

В Европе, которая осталась одним из немногих доступных направлений для украинского агроэкспорта, ценовая конъюнктура сейчас не намного лучше.

"С начала войны Украина завезла в Европу такое количество зерна, которое они не успевают потреблять, поэтому цены в ЕС очень упали. Для украинского производителя, с учетом удорожания логистики, они стали критически низкими. Иногда приходится продавать товар даже ниже себестоимости", – добавляет Андрей Бут.

[ + – ] Украинские фермеры пытаются сбыть зерно внутри страны с существенным дисконтом Фото: Иллюстративное фото

Для граждан Украины такая ситуация означает снижение давления на цены на продукты питания на внутреннем рынке. Тем не менее, Богдан Духницкий отмечает, что стоимость продовольствия будет зависеть от многих факторов экономического, политического и социального характера, наглядным подтверждением чему выступает то, что на фоне снижения закупочных цен на зерно стоимость продуктов питания в Украине с начала российского вторжения заметно выросла, а в целом уровень инфляции в Украине в июне достиг 21,5% (год к году).

Туманные перспективы. Что ждет агросектор в условиях ограничения экспорта

Если ситуация с экспортом не изменится, по мнению Светланы Литвин, некоторые производители не будет проводить полный сбор урожая, который предназначался для экспорта, и уменьшат посевные площади под урожай следующего года.

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Мария Богонос, руководитель KSE Агроцентра прогнозирует, что сохранение ограничения экспорта до 1,5 млн тонн в месяц приведет к необходимости долгосрочно хранить 45% урожая пшеницы, 50% урожая ячменя и 30% урожая кукурузы. По словам эксперта, у производителей будет мало средств для продолжения производства в 2023 году и, в лучшем случае, они смогут удовлетворить лишь небольшие потребности внутреннего рынка.

Мария Богонос предупреждает, что если экспорт зерна не будет восстановлен до уровня 2021 года, Украина рискует потерять до 10% ВВП.