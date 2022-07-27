Хлебное время. Как Украина во время войны собирает урожай (фото, комментарии аграриев)

Сбор ранних зерновых стартовал в разных регионах Украины — за исключением оккупированных территорий. Будет ли страна с хлебом и валютными поступлениями от аграрного экспорта?

Урожай 2022: аисты на полях и комбайны, как корабли под флагами Украины

На Западной Украине, где побывал совсем недавно обозреватель Фокуса, жатва — в самом разгаре. Там собирают урожай ранних сельскохозяйственных культур – пшеницы, ячменя, озимого рапса. На золотых полях под пронзительным ярко-голубым небом работают комбайны и трактора. Они преодолевают волны пшеницы, словно величественные корабли под украинскими флагами.

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Современная техника работает быстро и ловко. Между комбайнами и тракторами смело расхаживают аисты — ищут в стерне добычу. На краю поля выстроилась очередь грузовиков. После загрузки зерном они один за другим отправляются на ближайший элеватор.

Наблюдая, как на живописных украинских полях трудолюбивые аграрии жнут пшеницу, не хочется вспоминать о войне. Однако российская агрессия ощутимо влияет на агробизнес и судьбу будущего урожая в Украине. Агросектор — один из главных в стране, его роль сложно переоценить, ведь зерновые и масличные — это и наполнение внутреннего рынка нужными продуктами, а значит, бойкая работа пищепрома, и приток валютной выручки, которая дает мощную поддержку гривне.

С новым урожаем. Как идет жатва в разных регионах Украины в 2022 году

В пяти западных областях на площади 90 тыс. гектаров сейчас собирает урожай компания "Континентал Фармерз Групп". Только в масштабах этой компании в процессе задействовано около 120 экипажей комбайнов, около 500 автомобилей для перевозки зерна.

Результаты пока не разочаровывают. По состоянию на последнюю декаду июля уже закончен сбор озимого ячменя, урожайность которого составила 6,37 тонн с гектара, что на 400 кг на гектар выше плана. Озимой пшеницы за этот период собрали около 15%, а рапса — 35%. В компании надеются, что урожайность этих культур, как минимум, будет соответствовать ожиданиям.

В 2022 году, кроме вышеупомянутых пшеницы, ячменя и озимого рапса, компания "Континентал Фармерз Групп" также будет собирать урожай подсолнечника, кукурузы, сои и некоторых других культур, которых ранее не было в структуре посевов. Среди новинок сезона 2022 года – гречка, особо важная продовольственная культура в Украине, цены на которую в рознице уже достигли 100 грн. за кг, а еще — сахарная свекла, необходимая для поддержки местного производства сахара.

[ + – ] Современная техника на поле работает быстро и ловко Фото: Мария Бабенко [ + – ] Между комбайнами и тракторами смело расхаживают аисты — ищут в стерне добычу Фото: Мария Бабенко [ + – ] Аисты совсем не боятся работающей на полях техники Фото: Мария Бабенко [ + – ] На полях компании "Континентал Фармерз Групп" по состоянию на третью декаду июля собрали 15% урожая пшеницы Фото: Мария Бабенко [ + – ] Производители в 2022 году рассчитывают на высокую урожайность Фото: Мария Бабенко [ + – ] Компания "Континентал Фармерз Групп" задействует для уборки урожая ранних зерновых около 120 экипажей комбайнов и около 500 автомобилей для перевозки зерна Фото: Мария Бабенко [ + – ] Одним из главных вопросов, который волнует аграриев во время жатвы, остается продажа будущего урожая Фото: Мария Бабенко [ + – ] Традиционно 30-35% урожая производители оставляет в Украине, а 65-70% отправляют на экспорт Фото: Мария Бабенко [ + – ] На краю поля выстроилась очередь грузовиков. После загрузки зерном они один за другим отправляются на ближайший элеватор Фото: Мария Бабенко [ + – ] Комбайны преодолевают волны пшеницы, словно величественные корабли под украинскими флагами Фото: Мария Бабенко [ + – ] Наблюдая, как на живописных украинских полях трудолюбивые аграрии жнут пшеницу, не хочется вспоминать о войне Фото: Мария Бабенко [ + – ] Российская агрессия ощутимо влияет на агробизнес и судьбу будущего урожая Фото: Мария Бабенко [ + – ] Даже те компании, которые не страдают от боевых действий и не несут потерь из-за оккупации, столкнулись с мобилизацией персонала и транспортных средств. Фото: Мария Бабенко [ + – ] Агросектор — один из главных в экономике страны и его роль сложно переоценить Фото: Мария Бабенко

На северо-востоке Украины сбор зерновых стартует позже.

"Мы еще только начали жатву в одном из пяти кластеров компании, поэтому комментировать сможем только через пару недель", — ответили Фокусу в агрокомпании ИМК, земельный банк которой расположен в Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

"Для нашей компании жатва началась чуть позже запланированных сроков в связи с погодой, – рассказывает Александр Овсяник, директор агропромышленного департамента группы Агротрейд. — Урожайность по сравнению с прошлым годом, вероятно, будет лучше, потому что в этом году было вдвое больше дождей. В целом, агропроизводители, которые правильно применили удобрения, системы защиты растений и все технологические приемы, благодаря дождям, будут иметь лучший урожай по сравнению с прошлым годом".

Уточним, Агротрейд обрабатывает более 70 тыс. гектаров в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. В частности, сейчас Агротрейд собирает рапс в Харьковской и Черниговской областях, где урожайность культуры, в целом, соответствует запланированным показателям — 30 центнеров с гектара, а в Харьковской области даже превышает и кое-где достигает 42 ц/га.

Однако аграриев, работающих на востоке и юге Украины, не обошли стороной тяготы войны.

"В Золочеве Харьковской области у нас 1 тыс. гектаров озимой пшеницы, где из-за постоянных обстрелов с весны не удалось выполнить ни одной агрооперации. Несмотря на это, поля выглядят чистыми, будто на них работали. Ведь из года в год здесь применялись хорошие технологии, которые имеют накопительный эффект. Поэтому мы планируем собрать урожай там, где это возможно", – рассказывает Александр Овсяник. Собеседник Фокуса добавляет, что урожайность на этих полях, вероятно, будет меньше, — около 3,5-4 тонн с гектара вместо 5 и более тонн на гектар.

Гораздо хуже обстоит ситуация на оккупированных территориях. В частности, только у группы Агротрейд под оккупацией оказались 3 тыс. га озимой пшеницы, из-за чего компания потеряла минимум 12-13 тыс. тонн зерна.

"Россияне забрали наши хозяйства, технику, урожаи. Местные коллаборанты, которые раньше были нашими конкурентами, начали сотрудничать с оккупантами и потому получили наши земли, — сообщил Фокусу Александр Овсяник. — Мы пытались собрать урожай на оккупированной территории, чтобы раздать зерно нашим оставшимся там пайщикам, но эти попытки остановили вооруженные солдаты РФ".

Главный вопрос. Почему во время жатвы аграриев беспокоит экспорт

Жатва 2022 года для аграриев — особенная. Даже те компании, которые не страдают от боевых действий и не несут потерь из-за оккупации, столкнулись с мобилизацией персонала и транспортных средств. Однако одним из главных вопросов, который волнует аграриев во время жатвы, остается продажа будущего урожая. К примеру, компания "Континентал Фармерз Групп" традиционно 30-35% урожая оставляет в Украине, а 65-70% идет на экспорт.

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В этом году перспективы рынка — туманны. С начала войны морская торговля остается заблокированной Россией. И, несмотря на провозглашенные международные договоренности о создании "зернового коридора" для вывоза урожая через украинские порты, на практике наблюдается огромная неопределенность. Фокус продолжает следить за развитием ситуации.

"После начала войны мы поняли, насколько четко работала система логистики в Украине, – рассказывает Георг фон Нолкен, генеральный директор "Континентал Фармерз Групп". – Ведь после вторжения России стоимость логистики взлетела вверх. Поставки через польские, румынские, немецкие и украинские порты на Дунае — очень сложные и дорогие, соответственно, около 60-70% нашего времени и усилий инвестируется в это направление. До 50-60% доходов от продаж уходит на логистику, тогда как до войны эта статья составляла лишь 10-15%".

Георг фон Нолкен добавляет, что, несмотря на большую помощь со стороны украинских госучреждений и европейских партнеров, объем урожая, который остается в Украине, очень сложно или даже невозможно экспортировать через имеющиеся каналы. Топ-менеджер уверен: как только откроются украинские порты – экспорт сразу пойдет через них. Однако в "Континентал Фармерз Групп" ради реструктуризации рисков еще до войны планировали усилить элеваторы на западных границах Украины, и компания продолжает эту работу.

По мнению Марии Богонос, руководительницы KSE Агроцентра, в случае сохранения ограниченного экспорта, аграриям в Украине придется найти возможность для долгосрочного хранения 45% урожая пшеницы, 50% урожая ячменя и 30% урожая кукурузы. Это потребует от аграриев изобретательности.

"Ранние зерновые компания Агротрейд планирует хранить на элеваторах, а для поздних, если не будет хватать элеваторных мощностей, рассматривается возможность увеличения их за счет полиэтиленовых рукавов для хранения зерна", — уточняет Александр Овсяник.

Георг фон Нолкен добавляет, что собранный урожай "Континентал Фармерз Груп" отгружает на собственные элеваторы общей вместимостью более 500 тыс. тонн, но для этого сезона предусмотрели дополнительное место для хранения урожая и приобрели полимерные рукава.

[ + – ] Элеватор ожидает урожай зерновых с полей Фото: Мария Бабенко

Эхо войны. Почему 2023 год для агросектора Украины может быть хуже нынешнего

На предстоящую осеннюю посевную и 2023 год агропроизводители смотрят с тревогой. Как ранее предупреждала Мария Богонос, у производителей будет мало средств для продолжения производства в 2023 году, в лучшем случае, они смогут удовлетворить лишь небольшие потребности внутреннего рынка.

"Если продажи не будут двигаться, а цены внутри страны будут оставаться на нынешнем уровне, когда за тонну ячменя или пшеницы предлагают до 1-3 тыс. грн., многие агрокомпании и фермеры не будут иметь денег на новую осеннюю посевную. Соответственно, в аграрной сфере 2023 год будет хуже и сложнее, чем 2022-ой", — предупреждает Георг фон Нолкен. То есть, внутри Украины за зерно дают эквивалент $30-80, тогда когда на мировых рынках зерновые стоят $260-380 долл./тонна.

[ + – ] Без полноценной работы морских портов 2023 год для агросектора станет хуже, чем 2022-ой Фото: Мария Бабенко

Компания "Континентал Фармерз Групп" в следующем сезоне не планирует сокращать посевные площади, так как, благодаря иностранному акционеру, компания обеспечена финансированием. Но простора для маневра на случай отсутствия прогресса с экспортом и у этого производителя не слишком много. Как объясняет Георг фон Нолкен, все рабочие процессы, парк техники и штат сотрудников подстроены на постоянную работу с определенными культурами, и быстрые кардинальные изменения невозможны.

Еще сложнее небольшим фермерским хозяйствам без должного запаса финансовой прочности.

"Еще один урожай продать некуда, да и смысла уже нет. Говорят, хорошо горит. Вместо дорогого газа и дров, будем жечь пшеницу и кукурузу", — горько шутит один из украинских фермеров в соцсетях.